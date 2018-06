Luzern (ots) - Der Luzerner Krankenversicherer CONCORDIA verkauft

sein Firmenkundengeschäft per 1. Januar 2019 an zwei verschiedene

Versicherer:



Die Berner Versicherungsgruppe VISANA übernimmt den Bereich der

Kollektiv-Taggeldversicherungen. Konkret wechseln ein Prämienvolumen

von rund 40 Millionen Franken und 3000 Versicherungsverträge,

mehrheitlich kleine und mittlere Unternehmen (KMU), den Versicherer.



Der Unfallversicherungsteil geht an den Zürcher Versicherer

SOLIDA. Dabei handelt es sich um rund 4150 Verträge mit einem

Prämienvolumen von knapp 12 Millionen.



Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) muss den Übernahmen

noch zustimmen.



Die CONCORDIA ist überzeugt, mit der VISANA und der SOLIDA zwei

hervorragende, erfahrene Versicherer mit ausgezeichneten

Dienstleistungen gefunden zu haben, welche die Unternehmen umfassend

und optimal betreuen werden.



Das Firmenkundengeschäft im Fürstentum Liechtenstein ist vom

Verkauf nicht betroffen und wird vollumfänglich weitergeführt, ebenso

wie alle anderen Geschäftstätigkeiten der CONCORDIA.



