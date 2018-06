Soll das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 in der Prozesstechnik umgesetzt werden, müssen die dort verwendeten Maschinen und Anlagen modular aufgebaut sein. Nur so lassen sich die individualisierten Produkte, die einen immer kürzeren Lebenszyklus haben, wirtschaftlich fertigen. Industrie-PCs der Produktfamilie Valueline von Phoenix Contact, die zur Bedienung und Überwachung zum Einsatz kommen, verfügen deshalb neben UL HazLoc Class 1 Div 2 über eine IECEx- sowie eine ATEX-Zulassung für die Zone 2 und Zone 22.

Aufgrund der fortschreitenden Vernetzung insbesondere der Sensorik fallen im industriellen Umfeld ständig größere Datenmengen an. Diese müssen an einen zentralen Leitstand sowie ein Manufacturing Execution System (MES) weitergeleitet werden. Die Modularisierung der Produktion erfordert jedoch, dass die Daten nicht nur im Leitstand, sondern auch lokal an den Fertigungsmodulen zu überwachen sind.

Darüber hinaus müssen die Mitarbeiter die Anlage vor Ort bedienen und an den Produktionsmodulen auf Fehlermeldungen reagieren können. Vor diesem Hintergrund bietet sich die Nutzung von Touch-Panel-PCs ebenfalls in den Fertigungsbereichen an, in denen sie erheblichen Umwelteinflüssen bis hin zu einer Explosionsgefahr ausgesetzt sind. Um den daraus resultierenden Anforderungen gerecht zu werden, hat Phoenix Contact seine neue Industrie-PC-Familie Valueline 2 auf den Markt gebracht, sowohl der für:

den nordamerikanischen Markt mit der notwendigen UL-HazLoc-Zertifizierung Class 1 Div 2,

als auch für den Europäischen Markt mit der IECEx- und ATEX-Zertifizierung für die Zone 2 und Zone 22, (Bild?1).

Zulassungen nicht identisch oder direkt vergleichbar

Als zentraler Bereich der Sicherheitstechnik wird der Explosionsschutz im Wesentlichen durch nordamerikanische und europäische Normen und Standards bestimmt. In Nordamerika definiert das Hazardous Location System (HazLoc) die Anforderungen an die entsprechenden Produkte. Außerdem legt der National Electric ...

