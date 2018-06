Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse von 125 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für die Aktie der Deutschen Börse um sechs Monate in die Zukunft verschoben, begründete Analyst Michael Werner in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie sein neues Kursziel./ajx/edh Datum der Analyse: 15.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-06-15/12:37

ISIN: DE0005810055