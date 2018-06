Rellingen/Papeete (ots) -



Tief unten leuchtet der Südpazifik in allen Blauschattierungen, die der Farbkasten Natur hergibt. Die Inseln von Tahiti ragen üppig grün und bergig daraus hervor, umringt von Korallenriffen, die im glasklaren Wasser gut zu erkennen sind. Langsam beginnt das Wasserflugzeug den Sinkflug und gleitet über die kristallblaue Lagune, bis sie direkt neben dem Overwater-Bungalow zum Stehen kommt. Warmherzige Gastgeber begrüßen mit duftenden Blumenketten und bringen die Gäste direkt zu ihrer Unterkunft. So schön kann Anreise sein.



Dank Tahiti Air Charter verbinden nun auch wieder Wasserflugzeuge Die Inseln von Tahiti untereinander. Aber auch Rundflüge von Raiatea aus über Bora Bora oder der herzförmigen Insel Tupai werden angeboten. Bis zu acht Passagiere können so auch die entlegensten Inseln komfortabel und schnell erreichen, eine Landung ist fast überall möglich: zu Wasser, und damit besonders umweltfreundlich, oder zu Lande.



Dazu kommen noch vier moderne Airbus-Hubschrauber der Tahiti Nui Helicopters, die ab Ende Juni 2018 private Transfers und Rundflüge von Tahiti, Moorea oder Bora Bora aus Entdeckungstouren über die schönsten Inselparadiese Tahitis anbieten. Einzelne Resorts oder auch Golfplätze sind damit leicht erreichbar, aber auch ein romantischer Flug in den Sonnenuntergang bleibt unvergessen. Wasserflugzeuge und Helikopter können auch individuell gechartert werden.



