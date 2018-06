Laufende Fusionskontrollverfahren: WPLH Beteiligungs-GmbH Co. KG, Düsseldorf, W. Schmitz GmbH & Co. KG, Duisburg, Keppel Management GmbH & Co. KG, Krefeld und PMG Print-Medien Gesellschaft mbH & Co. KG, Essen; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens