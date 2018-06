EXCHANGE NOTICE, 15 JUNE 2018 BONDS CHANGE IN THE AMOUNT OF SUOMEN VALTION SARJAOBLIGAATIOLAINA 15.04.2034 Updated identifiers: Name of the bond: Suomen valtion sarjaobligaatiolaina 15.04.2034 Trading code: SVAO112534 ISIN code: FI4000306758 Amount: 3 986 000 000 EUR Change valid in trading: 15.6.2018 Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TIEDOTE, 15.6.2018 LAINAT LAINAN MÄÄRÄN KOROTUS: SUOMEN VALTION SARJAOBLIGAATIOLAINA 15.04.2034 Uudet tiedot: Lainan nimi: Suomen valtion sarjaobligaatiolaina 15.04.2034 Kaupankäyntitunnus: SVAO112534 ISIN-koodi: FI4000306758 Lainan määrä: 3 986 000 000 EUR Muutos voimaan kaupankäynnissä: 15.6.2018 Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260