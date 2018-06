Die wachsende Konzentration auf dem Medienmarkt hat nach Ansicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine höhere publizistische Verantwortung der großen Medienhäuser zur Folge. Sie müssten dafür sorgen, dass Zeitungen und Online-Portale unabhängig und verlässlich berichten könnten, sagte Steinmeier am Freitag bei einem Festakt zum 125-jährigen Bestehen der Madsack Mediengruppe in Hannover. "Unsere Demokratie braucht freie und unabhängige Medien in möglichst großer Vielfalt." Die in Hannover ansässige Madsack-Gruppe gehört mit 15 regionalen Tageszeitungen zu den größten Medienhäusern in Deutschland. Den Grundstein für den Konzern legte der Verleger August Madsack mit der Gründung des "Hannoverschen Anzeigers" 1893./uk/DP/zb

ISIN DE0005501357

AXC0133 2018-06-15/12:54