Das Mitschneiden von Telefongesprächen hat in Deutschland seit jeher einen schlechten Ruf. Die Assoziationen reichen von dem Spielfilm "Das Leben der Anderen" bis zur NSA-Affäre. Und doch wurden die deutschen Bankkunden zum Jahresende 2017 von ihrer Bank darüber informiert, dass Telefongespräche im Wertpapiergeschäft künftig aufgezeichnet werden müssen. Denn zum 3. Januar 2018 traten die zweite europäische Finanzmarktrichtlinie (Markets in Financial Instruments Directive II - MiFID II) und das deutsche Umsetzungsgesetz (Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz - 2. FiMaNoG, siehe unter anderem BaFinJournal Juni 2017) in Kraft, die auch die Pflicht mit sich bringen, wertpapierbezogene Telefongespräche aufzuzeichnen.

