Im Rahmen des Promarca Tag der Marke am 14. Juni 2018 wurde die

Zweifel Pomy-Chips AG zum «Brand of the Year 2018» unter den

Promarca-Mitgliedern gekürt. Die Auszeichnung wurde bereits zum

vierten Mal von Promarca an die erfolgreichste Marke aus ihren Reihen

vergeben. Roger Harlacher, CEO von Zweifel, nahm den Preis erfreut

entgegen: «Diese Auszeichnung ist eine grosse Ehre für uns und spornt

uns weiter an, tagtäglich das Beste zu geben.»



Der Havas Brand Predictor ist ein international etabliertes und

repräsentatives Markenbewertungsverfahren und ermittelt effizient die

Dynamik sowie das erarbeitete Vertrauen von Marken und macht

zuverlässige Vorhersagen zu ihrer Zukunftsrelevanz. Die Ermittlung

der wahrgenommenen Dynamik und des verdienten Vertrauens stützt sich

jeweils auf nur zwei zentrale Schlüsselfragen. Eine repräsentative

Gesamtstichprobe von 4'146 Personen in der Deutsch- und Westschweiz

beurteilte im Rahmen einer quantitativen Online-Befragung 504 Marken.



Die Zweifel Pomy-Chips AG mit 370 Mitarbeitenden ist zu 100

Prozent in Familienbesitz und feiert dieses Jahr ihr

60-Jahr-Jubiläum. Als Chips-Pionierin der Schweiz sorgt das

Unternehmen seit 1958 mit innovativen Ideen, mit der ausgeprägten

Qualitätsorientierung und dem Bekenntnis zur Schweiz dafür, dass

Zweifel zu den stärksten Marken der Schweiz gehört.



