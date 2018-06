Die jüngste Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China dürfte die Stimmung an der Wall Street am Freitag dämpfen. Der Future auf den S&P-500 verliert vorbörslich 0,3 Prozent.

Nach Angaben informierter Personen hat US-Präsident Donald Trump bereits Zölle auf Importe aus China im Volumen von 50 Milliarden Dollar genehmigt. Weitere Maßnahmen seien in Vorbereitung. Peking reagierte darauf, indem es seinerseits Zölle auf US-Waren in vergleichbarer Höhe ankündigte.

Die Maßnahmen an sich dürften niemanden überraschen, schließlich seien sie schon vor einiger Zeit angekündigt worden, sagen die Strategen von RBC Capital Markets. Allerdings hätten viele Marktteilnehmer angenommen, dass Trump zumindest ein wenig von seiner harten Haltung abweichen würde, nachdem das Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un erfolgreich verlaufen sei. Daher dürfte das Festhalten an den geplanten Zöllen wieder zu mehr Risikoaversion am Markt führen.

Außer dem Zollstreit dürfte das Interesse einigen US-Konjunkturdaten gelten. Vor der Startglocke werden der Empire State Manufacturing Index für Juni und die Mai-Daten zur Industrieproduktion veröffentlicht. Nach Handelsbeginn folgt der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan.

Unternehmensnachrichten sind kurz vor dem Wochenende rar. Apple könnten mit der Nachricht im Fokus stehen, dass das nächste iPhone mit billigeren Flüssigkristallbildschirmen ausgerüstet werden soll. Das Unternehmen reagiere damit überraschend deutlich auf das gestiegene Preisbewusstsein der Kunden. Apple gehe davon aus, dass Modelle mit LCD-Displays den größten Teil des Umsatzes mit den diesjährigen iPhones ausmachen würden, verlautete aus informierten Kreisen.

