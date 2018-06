Newtown, Wales (ots/PRNewswire) -



Control Techniques, Spezialist für Antriebe mit variabler Drehzahl, hat sich in einer ungewöhnlichen Partnerschaft mit dem "stärksten Mann der Welt" zusammengeschlossen.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/706082/Control_Techniques _Eddie_Hall.jpg )



Eddie Hall, offizieller "World's Strongest Man", stellt der walisischen Firma sein beachtliches Können als offizieller Markenbotschafter zur Verfügung. Hall, der die Strongman-Wettbewerbe anführt, wird nun als Gesicht von Control Techniques auftreten und dazu beitragen, das Bewusstsein für die Produkte und das Know-how des Unternehmens in der Öffentlichkeit zu erweitern.



Control Techniques mit Sitz in Newtown verfügt über Niederlassungen in 44 Ländern und freut sich, die Kampagne mit Hall besiegelt zu haben.



Anthony Pickering, President von Control Techniques, erklärte dazu: "Wir haben in letzter Zeit einige Veränderungen erlebt - neue Eigentümer, neue kommende Produkte - und wollen nun ein Symbol setzen, mit dem wir unser wiederentdecktes Vertrauen demonstrieren."



Pickering weiter: "Control Techniques ist und bleibt ein Spezialunternehmen. Wir bieten Antriebe und antriebsbezogene Lösungen und verfügen über 45 Jahre Know-how. Die Idee, mit einem anderen britischen Spezialisten zusammenzuarbeiten, der auf weltweiter Ebene konkurriert und gewinnt, gefällt uns."



"Seit 1973 treffen wir mutige Entscheidungen, und die Zusammenarbeit mit Hall ist die neueste in einer langen Reihe von Neuerungen bei Control Techniques. Wir freuen uns auf die Reaktion der Menschen, wenn sie miterleben, was wir zusammen mit Eddie Hall planen."



Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Hall dazu beitragen, Control Techniques weltweit in einer Reihe von Anzeigen, öffentlichen Auftritten und anderen Projekten zu fördern.



Hall dazu: "Control Techniques ist wie ich ein Spezialist in seinem eigenen Bereich. Das Unternehmen weiß, wie wichtig es ist, seine Stärken zu kennen und hart zu arbeiten, um Ziele zu erreichen. Ich freue mich darauf, für Control Techniques das Gesicht einer britischen Erfolgsgeschichte zu sein und dem Team dabei zu helfen, die richtige Außenwirkung zu erzielen."



http://www.controltechniques.com/eddie



Control Techniques, ein Nidec-Unternehmen, ist weltweit führend in der Entwicklung und Fertigung elektronischer drehzahlveränderbarer Antriebe zur Steuerung von Elektromotoren. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet. Der Hauptsitz befindet sich in Newtown, Wales. Weltweit finden sich Fertigungs- und F&E-Standorte zusammen mit Automationszentren an 45 Standorten.



Weitere Informationen unter: http://www.ControlTechniques.com



OTS: Control Techniques newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131034 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131034.rss2



Pressekontakt: Für weitere Informationen und Interview-Anfragen wenden Sie sich bitte an Chris Corfield (chris.corfield@mail.nidec.com / +44-(0)1686-612996)