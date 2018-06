Brüssel (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet kündigte die Europäische Zentralbank (EZB) gestern das Ende ihrer Anleihekäufe an, so die Experten der Candriam Investors Group.Auch das Zinsniveau solle zumindest bis nächsten Sommer unangetastet bleiben. Mario Draghis Rigaer Ankündigung vermeide einen Tapering-Schock, wie ihn die FED 2013 ausgelöst habe. Gleichzeitig bereite sie die Märkte auf eine neue Ära der Normalisierung vor. Diese hätten den gestrigen Entschluss begrüßt; auch der Euro habe unter 1,17 geschlossen. Draghis Kommunikationsmaßnahmen würden also Wirkung zeigen: Sie würden vielleicht nach Tapering klingen, seien es aber nicht. ...

