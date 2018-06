Schwerzenbach - Die Herstellerin von Finanz-Software Soreco AG bringt mit der Soreco.Line ihre dritte Lösungsgeneration seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1988 auf den Markt: Damit kommt das Software-Haus seinem Versprechen nach, das Produktportfolio auf eine komplett neue technologische Basis (Java/HTML5) zu stellen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Während der letzten zweieinhalb Jahre hat das Unternehmen mehr als zwei Millionen Franken in die Entwicklung der neuen Lösungsgeneration investiert. Die ersten neuen Module - Soreco.Controlling, ein neu entwickelter Rechnungseingangsprozess Xpert.APF sowie die Spesen-App Xpenses - wurden anlässlich der Jubiläumsfeier zum dreissigjährigen Bestehen des Unternehmens in Zürich zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.

Investitionsschutz für die nächsten Jahre

«Unsere Lösungen haben in den vergangenen Jahren über hundert zufriedenen Kunden gute Dienste geleistet und werden es auch weiterhin tun. Die Bedürfnisse der Kunden und die technischen Anforderungen an eine moderne betriebswirtschaftliche Lösung sind aber in den letzten Jahren komplexer geworden», ...

