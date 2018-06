Hamburg (ots) - TERRITORY räumt beim Wettbewerb "Best of Content Marketing 2018" kräftig ab: Mit insgesamt 20 Auszeichnungen, davon sechsmal Gold und vierzehnmal Silber, belegt die Agentur für Markeninhalte den ersten Platz bei Europas größtem Wettbewerb für inhaltsgetriebene Unternehmenskommunikation. TERRITORY wurde im Vorfeld von der Jury in 15 von insgesamt 59 Wettbewerbskategorien nominiert. Darunter waren auch die drei Sonderpreise für internationale Kommunikation, Content Excellence und das Cover des Jahres. Die von TERRITORY eingereichten Cases setzten sich dabei gegen weit mehr als 700 Unternehmensmedien, Mediensysteme, Kampagnen und Einzelbeiträge unterschiedlicher Medienformate durch. Von Content-Strategien über journalistische Texte bis hin zu Cross Media-Kampagnen konnte TERRITORY bei der 16. Preisverleihung des Content Marketing Forums auf ganzer Linie überzeugen und durfte sich letztlich über die meisten Preise freuen.



"Wir sind stolz auf unsere Preisträger und sehen die Auszeichnungen als Beleg unserer Kreativität und unserer erfolgreichen Arbeit. Sie spiegeln die Bandbreite unseres Portfolios wider und bestätigen uns in unserem Kurs als führende Full-Service-Agentur für Markeninhalte", sagt Soheil Dastyari, Chief Executive Officer von TERRITORY.



TERRITORY wurde in folgenden Kategorien mit Gold ausgezeichnet:



- In der Kategorie Bewegtbild Non Fiction - Corporate Story für die Porsche AG und das Porsche 9:11 Magazin, Episode 5: Der DDR-Porsche - In der Kategorie Bewegtbild Non Fiction - Serie für die HORNBACH Baumarkt AG und die MACHER Stories - In der Kategorie Internal - Magazin Print für die Deutsche Telekom AG und das Mitarbeitermagazin you and me quarterly - In der Kategorie Crossmedia - B2C Handel / Konsum für die DIRK ROSSMANN GmbH und die beiden Auftritte babywelt - Crossmedia und Schön für mich - Crossmedia - In der Kategorie Sonderpreis - Content Excellence für die Deutsche Lufthansa AG und das Magazin Lufthansa Exclusive: Kampf ums rote Gold von Adrian Pickshaus - In der Kategorie Content Strategy gemeinsam mit Honey für Bosch und das Heim & Garden-Magazin All about DIY



Die Bekanntgabe der Preisträger und die Verleihung des BCM Awards fand am 14. Juni im Rahmen des internationalen BCM Kongress in Wien statt. Mit insgesamt 781 Einreichungen verzeichnete der Wettbewerb einen neuen Rekord in seiner Geschichte. 250 Einreichungen sind nach der Bewertung durch die rund 220-köpfige Fachjury für die Preisverleihung nominiert worden, 67 davon durften sich am Ende über einen BCM Award freuen.



Über TERRITORY



TERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000 Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".



OTS: TERRITORY newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57966 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57966.rss2



Pressekontakt: Anh Nguyen a.nguyen@cocodibu.de



TELEFON +49 (0) 89 46 133 / 46 -12