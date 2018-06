Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mittwoch, 20. Juni 2018, ab 16.15 Uhr Erstausstrahlungen



Das Luangwa-Tal in Sambia im Süden Afrikas ist Heimat unzähliger Wildtiere. Eine einzigartige Artenvielfalt - vom kleinsten Insekt bis zu beindruckenden Flusspferd-, Krokodil- und Elefantenpopulationen. Das Leben der Tiere wird vom Niederschlag bestimmt, heiße Trockenzeiten und die mildere Regenzeit sind prägend für die Savannenlandschaft mit Grasland und vereinzeltem Busch- und Baumbewuchs. In der dreiteiligen Naturdokumentation "Die Gesichter der Savanne" zeigt 3sat am Mittwoch, 20. Juni 2018, ab 16.15 Uhr das Leben der Tiere im Lauf der Jahreszeiten.



"Monate der Dürre" (Folge 1) um 16.15 Uhr Von Matt Thompson



Seit Monaten hat es nicht mehr geregnet. Die meisten Wasserstellen sind ausgetrocknet. Vögel und Mangusten jagen die letzten Amphibien auf dem trockenen und rissigen Boden. Die Tiere suchen Zuflucht und Nahrung am Luangwa. Gewaltige Herden von Huftieren machen sich auf den Weg. An den Flussufern drängen sich Tausende Tiere und sind eine willkommene Nahrungsquelle für Löwen und andere Raubtiere. Und auch für andere Tierarten hat die Trockenzeit Vorteile. Die steilen Flussufer, die durch das Niedrigwasser zu Tage kommen, sind ideale Nistplätze für Bienenfresser.



"Die große Flut" (Folge 2) um 17.00 Uhr Von Hannah Hoare



Ende November: Die Luft wird drückend schwül, Gewitterstürme fegen über die Savanne, Starkregen überfluten die Flussniederungen. Der Luangwa wird zu einem mächtigen Fluss, und die kleinen Wasserlöcher sind wieder gut gefüllt. Die Tiere sind nicht mehr länger auf den Fluss angewiesen, sie durchstreifen die Täler, bringen ihre Jungen zur Welt. Die Nimmersattstörche kehren wie jedes Jahr zu ihren angestammten Brutbäumen zurück, am Luangwa gibt es die weltweit größte Kolonie. Und auch für die Webervögel und Blatthühnchen beginnt die Brutsaison.



"Blühendes Leben" (Folge 3) um 17.45 Uhr Von Matt Thompson



April: Die Niederschläge lassen nach. Überall blüht es, an den Wildblumen laben sich die Insekten. Die Tiere sind mit der Aufzucht ihrer Jungen beschäftigt. Noch gibt es Nahrung in Hülle und Fülle - eine gute Grundlage für die kommende Trockenzeit. Innerhalb der nächsten Monate wird wieder die Dürre einsetzen, werden die Wasserstellen austrocknen, Pflanzen absterben - der Kreislauf beginnt von vorne.



Der erste Teil von "Die Gesichter der Savanne" als Video-Stream im 3sat-Pressetreff unter https://ly.zdf.de/3ZD/



Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/desichterdersavanne



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121