FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong und Schanghai bleiben die Börsen wegen des Feiertages Drachenbootfest geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.773,40 -0,54% +2,17% Euro-Stoxx-50 3.520,03 -0,20% +0,46% Stoxx-50 3.107,93 -0,41% -2,20% DAX 13.065,18 -0,32% +1,14% FTSE 7.706,18 -0,77% +0,21% CAC 5.537,45 +0,16% +4,23% Nikkei-225 22.851,75 +0,50% +0,38% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,11 +26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,71 66,89 -0,3% -0,18 +11,6% Brent/ICE 75,07 75,94 -1,1% -0,87 +15,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.299,50 1.302,30 -0,2% -2,80 -0,3% Silber (Spot) 17,23 17,16 +0,4% +0,07 +1,8% Platin (Spot) 905,30 905,00 +0,0% +0,30 -2,6% Kupfer-Future 3,21 3,22 -0,4% -0,01 -3,6%

Die näherrückende Opec-Konferenz belastet am Freitag die Ölpreise, wobei die europäische Referenzsorte Brent stärker nachgibt als die US-Sorte WTI. Das Kartell wird am 22. Juni voraussichtlich höhere Fördermengen beschließen.

Der Goldpreis gibt unterdessen etwas nach. Hier dürfte der festere Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verteuert, eine Rolle spielen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die jüngste Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China dürfte die Stimmung an der Wall Street am Freitag dämpfen. Nach Angaben informierter Personen hat US-Präsident Donald Trump bereits Zölle auf Importe aus China im Volumen von 50 Milliarden Dollar genehmigt. Weitere Maßnahmen seien in Vorbereitung. Peking reagierte darauf, indem es seinerseits Zölle auf US-Waren in vergleichbarer Höhe ankündigte.

Außer dem Zollstreit dürfte das Interesse einigen US-Konjunkturdaten gelten. Vor der Startglocke werden der Empire State Manufacturing Index für Juni und die Mai-Daten zur Industrieproduktion veröffentlicht. Nach Handelsbeginn folgt der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan.

Unternehmensnachrichten sind kurz vor dem Wochenende rar. Apple könnten mit der Nachricht im Fokus stehen, dass das nächste iPhone mit billigeren Flüssigkristallbildschirmen ausgerüstet werden soll. Das Unternehmen reagiere damit überraschend deutlich auf das gestiegene Preisbewusstsein der Kunden. Apple gehe davon aus, dass Modelle mit LCD-Displays den größten Teil des Umsatzes mit den diesjährigen iPhones ausmachen würden, verlautete aus informierten Kreisen. Die Apple-Aktie gibt vorbörslich 0,4 Prozent nach.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: +18,0 zuvor: +20,1 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai Industrieproduktion PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,1% zuvor: 78,0% 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juni (1. Umfrage) PROGNOSE: 98,3 zuvor: 98,0

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem kräftigen Aufschlag am Vortag treten die europäischen Börsen zum Wochenausklang mehr oder weniger auf der Stelle. Beobachter erklären das mit dem großen Verfalltag. In den Blick rücken auch wieder die weiter schwelenden Handelskonflikte. Voraussichtlich im Laufe des Tages dürfte US-Präsident Donald Trump weitere Strafzölle gegen China bekanntgeben, heißt es von informierten Personen. Leicht positiv wird gewertet, dass Griechenland die letzte Tranche der Finanzhilfe der Eurogruppe in Höhe von einer Milliarde Euro erhalten hat. Athen will sich nun wieder vollständig über den Markt finanzieren und somit wieder auf eigenen Füßen stehen. Ceconomy ziehen um 3,1 Prozent an. Die Analysten von Baader Helvea begrüßen die Entscheidung von Ceconomy zur Trennung von ihrem Russlandgeschäft. Die Aktien von Dürr, Fraport und K+S zeigen sich durchweg nach positiven Analystenkommentaren fest und gewinnen zwischen 0,7 und 2,3 Prozent. Für die Tesco-Aktie geht es in London um 1,8 Prozent nach oben. Der Lebensmitteleinzelhändler steigerte im ersten Quartal den Umsatz flächenbereinigt bereits das zehnte Quartal in Folge. Einen starken Börsenstart haben die Aktien von Home24 SE auf das Parkett gelegt. Der erste Kurs der Titel, die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, lag bei 28,50 Euro und damit 23,9 Prozent über dem Ausgabepreis von 23 Euro.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:33 Do, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1593 +0,12% 1,1559 1,1645 -3,5% EUR/JPY 128,27 +0,14% 128,10 128,45 -5,2% EUR/CHF 1,1575 +0,31% 1,1533 1,1564 -1,2% EUR/GBP 0,8723 -0,05% 0,8735 1,1447 -1,9% USD/JPY 110,64 -0,03% 110,75 110,31 -1,8% GBP/USD 1,3291 +0,22% 1,3233 1,3330 -1,6% Bitcoin BTC/USD 6.627,66 -1,1% 6.627,88 6.460,11 -51,5%

Geldpolitische Entscheidungen sind auch am Freitag das zentrale Thema am Devisenmarkt. Nachdem die EZB sich am Donnerstag taubenhafter als erwartet geäußert hatte, hat auch die Bank of Japan am Freitag ihre lockere Geldpolitik bestätigt. Euro und Yen zeigen sich zum Dollar leichter. Allerdings wird die Aufwertung des Dollar vom Handelsstreit der USA mit China gebremst.

Der Euro knickte am Mittag kurz ein, nachdem mehrere Medien gemeldet hatten, die CSU habe das Unionsbündnis mit der CDU aufgekündigt. Rasch stellte sich aber heraus, dass es sich um eine Falschmeldung handelte, die mutmaßlich von einem Satiremagazin verbreitet worden war. Der Euro machte daraufhin wieder Boden gut.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Aktienmärkte sind ohne einheitliche Tendenz in das Wochenende gegangen. Chinesische Aktien wurden von der Erwartung weiterer US-Strafzölle auf chinesische Waren belastet. Neben dem Handelskonflikt verwiesen Marktteilnehmer auf die jüngsten enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus China als Belastungsfaktor. Keine Überraschung für die meisten Teilnehmer war, dass die japanische Notenbank (BoJ) sich dem globalen Trend entgegenstellt und an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhält, weil die Inflation weiter weit vom 2-Prozent-Ziel entfernt ist. Der Tokioter Aktienmarkt profitierte gleichwohl von der BoJ-Entscheidung, die allerdings den Yen etwas belastete. Stützend wirkten in Hongkong Gewinne im Immobiliensektor, die jedoch zum Handelsende abbröckelten. Hintergrund sei eine Zunahme der Aktivität im Immobiliengeschäft auf dem chinesischen Festland vergangenen Monat, sagten Marktteilnehmer. Für ZTE ging es am dritten Tag nach der Wiederaufnahme des Handels weiter abwärts um gut 11 Prozent. Nomura hat die Umsatz- und Gewinnprognosen für den zwischenzeitlich von einem existenzbedrohenden US-Zulieferungsbann betroffenen Telekomausrüster um fast 10 bzw. rund 20 Prozent gesenkt. Zu den Favoriten in Japan gehörten Aktien eher binnenkonjunkturreagibler Branchen wie Pharma und Konsumgüter. Darin spiegele sich Vorsicht der Anleger angesichts der US-Außenhandelspolitik wider, hieß es. Daiichi Sankyo und Lion gaben je um fast 4 Prozent nach. Bankenaktien hätten dagegen unter dem andauernden Niedrigzinsumfeld gelitten, hieß es. Mitsubishi UFJ gaben um 1,7 Prozent nach.

CREDIT

Mit deutlich sinkenden Risikoprämien reagiert der Kreditmarkt auf den Ausstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) aus der ultralockeren Geldpolitik. Vor allem die Aussage, dass die Zinsen auch im Sommer 2019 noch nicht angehoben werden, wurde als taubenhaft interpretiert. In der Folge hat die Deutsche Bank zum Beispiel die Erwartung auf einen ersten Zinsschritt auf September 2019 nach hinten verschoben, zuvor hatte sie diesen für Juni kommenden Jahres erwartet. Andere Häuser wie die BayernLB erwarten die erste Zinsanhebung der EZB sogar erst für Dezember kommenden Jahres. Diese neue Entwicklung wird zum Wochenschluss am Creditmarkt eingepreist.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Volkswagen-Lkw-Sparte findet neuen Finanzchef in eigenen Reihen

Die Lkw-Sparte von Volkswagen hat intern einen neuen Finanzchef gefunden. Christian Schulz, der seit Anfang 2017 die Unternehmensentwicklung und Strategie verantwortet, wurde als Finanzchef ernannt, teilte die Volkswagen Truck & Bus AG mit. Schulz folgt auf Matthias Gründler, der das Unternehmen im Mai verlassen hat. Die Lkw-Sparte macht derzeit das Geschäft fit für den Kapitalmarkt, ein Börsengang könnte kommendes Jahr folgen. Entsprechend kommt der Position des CFOs eine besondere Bedeutung zu.

Steinhoff verkauft Österreich-Geschäfte an Signa

Der angeschlagene Möbelhändler Steinhoff muss seine unprofitablen Österreich-Geschäfte Kika und Leiner verkaufen. Nachdem Verhandlungen mit Gläubigern, Lieferanten und Kreditversicherern erfolglos verlaufen seien, habe man ein Angebot von der Signa Holding GmbH akzeptiert, teilte Steinhoff mit. Signa ist die Gesellschaft des österreichischen Immobilieninvestors und Karstadt-Eigentümers Rene Benko.

Akasol will mit Börsengang 100 Millionen Euro einnehmen

Der Batteriehersteller Akasol peilt im Zuge seines Börsengangs einen Bruttoemissionserlös von rund 100 Millionen Euro an. Die Preisspanne hat das Darmstädter Unternehmen auf 48,50 bis 64,50 Euro je Aktie festgelegt. Als erster Handelstag der Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist der 29. Juni vorgesehen.

IPO/Erster Kurs Home24 bei 28,50 (Ausgabepreis 23) EUR

Einen starken Börsenstart haben die Aktien von Home24 SE zum Wochenausklang auf das Parkett gelegt. Der erste Kurs der Titel, die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, lag bei 28,50 Euro und damit 23,9 Prozent über dem Ausgabepreis von 23 Euro. Dieser lag im oberen Bereich der Preisspanne von 19,50 bis 24,50 Euro. Aktuell notieren die Titel weiterhin bei 28,50 Euro. Der Berliner Online-Möbelhändler aus dem Rocket-Internet-Universum kommt damit auf eine Marktkapitalisierung von 600 Millionen Euro.

HSH Nordbank macht Verlust im ersten Quartal - Prognose bestätigt

Die HSH Nordbank hat im ersten Quartal wegen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Privatisierung der Bank und geringerer Erträge einen Verlust verbucht. Die Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein, die im Jahresverlauf den Eigentümer wechselt, bekräftigte die Prognose für das Gesamtjahr, demzufolge nach der Privatisierung ein Vorsteuerverlust von 100 Millionen Euro erwartet wird.

SFC Energy will mit Kapitalerhöhtung 4,2 Millionen Euro einnehmen

Die SFC Energy AG besorgt sich für ihre Wachstumsstrategie frische Mittel am Kapitalmarkt. Das Unternehmen kündigte eine Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 4,2 Millionen Euro an. Die Gesellschaft will bis zu 500.000 neue Aktien zu 8,44 Euro das Stück an institutionelle Investoren ausgeben, wie das Unternehmen mitteilte.

Dassault Systemes will Gewinn je Aktie bis 2023 verdoppeln

Die Dassault Systemes SE will zwischen 2018 und 2023 den Gewinn je Aktie verdoppeln, teilte der französische Software-Anbieter mit.

Pkw-Neuzulassungen in Europa wachsen langsamer

Das Wachstum des europäischen Pkw-Marktes hat sich deutlich abgekühlt. Nachdem es im April noch fast zweistellig nach oben gegangen war, nahmen die Neuzulassungen in der EU sowie Island, Norwegen und der Schweiz im Mai nur noch um 0,6 Prozent auf 1,44 Millionen Einheiten zu, wie der Herstellerverband ACEA mitteilte.

CRH erhält grünes Licht für milliardenschwere Ash-Grove-Übernahme

Der irische Baustoffkonzern CRH darf den US-Zementhersteller Ash Grove übernehmen. Die Federal Trade Commission der USA habe ihre Genehmigung erteilt, wie CRH mitteilte. Weil keine weiteren Genehmigungen mehr nötig seien, soll die Transaktion im Volumen von 3,5 Milliarden US-Dollar noch im Juni vollzogen werden.

Glencore legt Streit im Kongo mit Gertler-Tochterunternehmen bei

Die Glencore PLC hat einen Streit wegen ausstehender Lizenzzahlungen im Kongo beigelegt, der ihre Tochtergesellschaften Mutanda Mining Sarl und Kamoto Copper Company SA betraf sowie mit dem Bergbaumagnaten Dan Gertler verbundene Unternehmen, teilte das britisch-schweizerische Rohstoffhandels- und Bergbauunternehmen mit.

Rolls-Royce verspricht Cashflow-Steigerung trotz höherer Reparaturkosten

Der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce hat Investoren am Freitag versprochen, den freien Cashflow ab diesem Jahr zu steigern, obwohl gleichzeitig die Reparaturkosten beim Trent-1000-Triebwerk steigen, das im 787 Dreamliner des US-Flugzeugherstellers Boeing verbaut wurde.

Tesco steigert im 1. Quartal flächenbereinigten Umsatz um 1,8 Prozent

Die Tesco plc hat im ersten Quartal den Umsatz flächenbereinigt das 10. Quartal in Folge gesteigert, teilte der größte britische Lebensmittelhändler nach Marktanteilen mit. In den 13 Wochen per 26. Mai stieg der Umsatz um 1,8 Prozent und zog damit im Vergleich zum Vorjahreswert um 1 Prozent an.

Apple setzt weiter auf günstigere LED-Displays - Kreise

Apple setzt bei der Displaytechnologie stärker als erwartet auf die günstigere Variante. Die neuen iPhones im Herbst werden mehrheitlich mit LCD-Displays statt mit den teureren OLEDs ausgestattet sein, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Auch im kommenden Jahr sollen noch LCDs (Liquid-Crystal Displays) verbaut werden. Das hat auch etwas mit der Preissensibilität der Verbraucher zu tun.

Facebook verliert Kommunikationschef Elliot Schrage

Facebook verliert in einer schwierigen Phase den obersten Kommunikationschef. Elliot Schrage, der vor zehn Jahren von Google zu dem sozialen Netzwerk kam, kündigte Donnerstag seinen Rücktritt an. Er werde das Unternehmen künftig weiter beraten, unter anderem auch CEO Mark Zuckerberg und seine bisherige Vorgesetzte COO Sheryl Sandberg. Zudem werde er Facebook bei der Suche nach einem Nachfolger unterstützen, kündigte der Manager an.

Xiaomi plant bei Börsengang auch große Emission in Schanghai

Xiaomi plant beim Börsengang zusätzlich zu der Notierung in Hongkong eine Emission an der Börse Schanghai, um dadurch eine noch höhere Bewertung zu erzielen. Der chinesische Smartphonehersteller kündigte in einer Eingabe an die Regulierer mit, mindestens 50 Prozent der Anteile an inländische Investoren verkaufen zu wollen. Diese könnten Zertifikate auf chinesische Aktien erwerben, sogenannte Chinese Depositary Receipts (CDRs). Das Volumen der Zertifikate soll mindestens 7 Prozent des gesamten Aktienkapitals entsprechen.

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.