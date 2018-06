Ein am Donnerstag festgenommener Mann soll das hochgiftige Rizin hergestellt haben. Nun werden weitere Wohnungen nach dem Stoff durchsucht.

Nach dem Fund des hochgiftigen Stoffes Rizin in der Wohnung eines Tunesiers in Köln hat die Polizei am Freitag weitere Razzien gestartet. Die Beamten hätten acht Wohnungen durchsucht, zu denen der Mann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...