Wenn Entwickler Code schreiben, kommunizieren sie häufig mit denselben externen APIs und führen auf unterschiedliche Weise dieselben Aufrufe auf dieselben Dienste aus. Das Problem bei traditionellen Mocks besteht darin, dass sie auf der Code-Ebene geschrieben und speziell für die gerade in der Entwicklung befindliche Funktion ausgelegt sind. Als Folge ist jedes Mal, wenn die betreffende Funktionalität ausgeführt werden muss, ein neues Mock-Objekt zu erstellen.

Kommt ein traditionelles Mocking-Framework zum Einsatz, gestaltet sich das Teilen bereits existierender Mocks kompliziert. Das hat zwei Gründe: Zum einen ist nicht unbedingt bekannt, wo sich die Mocks in der Codebasis befinden. Zum anderen ist es schwer nachvollziehbar, mit welcher Anforderung ein bestimmtes Mock-Objekt verknüpft ist. Dies führt dazu, dass Teammitglieder häufig dieselben Mocks erstellen wie der/die Kollege/in gleich nebenan. Hier wird also viel Zeit und Arbeit der Entwickler vergeudet.

Wo ist mein Mock?

Eine weitere Herausforderung stellt das Zusammenarbeiten dar, wenn ein Entwickler ein Mock-Objekt erstellt hat. Schließlich gibt es kein magisches schwarzes Brett, an dem man Nachrichten über bereits erstellte Mocks hinterlassen kann, um das Team auf dem Laufenden zu halten.

Ein Beispiel: In einem im Gesundheitswesen tätigen Unternehmen ist das Mocking in der Entwicklung gängige Praxis. Weil der gemeinsame Service Provider dieses Unternehmens ständig offline ging, war er häufig Gegenstand des Mockings. Jeder einzelne Entwickler hatte somit in seiner Codebasis eine durch Mocking simulierte Schnittstelle zu diesem Provider erstellt. Alle diese Mocks wiesen geringfügige Unterschiede auf, dienten aber demselben Zweck. In Gesprächen mit den Entwicklern stellte sich heraus, dass etwa 20 gleichartige Mocks existierten - eine Überraschung sogar für die Entwickler selbst. Die Nachfrage nach dieser Doppelarbeit führte zur nicht ganz unerwarteten Antwort in verhaltenem Ton: "Wir waren viel zu beschäftigt, um miteinander zu kommunizieren".

Natürlich sind Mocks notwendig, wie jeder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...