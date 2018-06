Hier geht's zum Video

Anders als vor vier Jahren sind adidas und Nike auf Rekordkurs an der Börse. Banken wollen das Momentum nutzen mit WM-Produkten. Ist Dabeisein alles? Was macht da wirklich Sinn, Lars Brandau vom Deutschen Derivate Verband? Selbstentscheider wollen kaum ereignisbezogene Finanzprodukte, ergab eine Umfrage des DDV, sagt Geschäftsführer Lars Brandau. Was bringen Großereignisse wie die WM dem Anleger? Was wollen Selbstentscheider im aktuell herausfordernden Umfeld? Fragen von Antje Erhard an Lars Brandau.