Neuer Stoff für Trumps Handelsstreit: Die Ausfuhren der EU in die USA sind in den ersten vier Monaten des Jahres laut Eurostat um drei Prozent gewachsen. Doch es gibt Zweifel an den Zahlen.

Der von US-Präsident Donald Trump ins Visier genommene Exportüberschuss der Europäischen Union steigt offiziellen zahlen zufolge weiter an. Wie das Statistikamts Eurostat am Freitag mitteilte, betrug der EU-Handelsüberschuss mit den USA von Januar bis April 45,4 Milliarden Euro. Das waren 6,6 Milliarden Euro oder 17 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres (38,8 Milliarden Euro).

Die Ausfuhren der EU in die USA stiegen demnach in den ersten vier Monaten des Jahres um 3,0 Prozent, während die Einfuhren ...

