Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Nach Investitionen des US-Autobauers General Motors (GM) in Fahrassistenzsysteme und der daraus resultierenden Aufwertung der Papiere von Herstellern entsprechender Produkte gehe sie davon aus, dass auch die Aktie des deutschen Autozulieferers zulegen werde, schrieb Analystin Victoria Greer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Continental sei die Nummer eins bei entsprechenden Sensoren und habe mit Übernahmen seine Software-Expertise erweitert./gl/ajx Datum der Analyse: 15.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-06-15/13:55

ISIN: DE0005439004