Inflation im Euroraum steigt auf 1,9 Prozent

Der Preisdruck in der Eurozone hat im Mai kräftig angezogen und liegt jetzt im Zielbereich der Europäischen Zentralbank (EZB). Die jährliche Inflationsrate stieg auf 1,9 Prozent, nachdem sie im April nur 1,3 Prozent betragen hatte. Die Statistikbehörde Eurostat bestätigte damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 31. Mai. Die EZB strebt eine Inflationsrate von knapp 2 Prozent an.

Kuroda: Bank of Japan will lockere Geldpolitik geduldig fortsetzen

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, hat seine geldpolitische Haltung bestätigt und erklärt, dass die Notenbank noch nicht bereit ist, über einen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik zu sprechen, auch wenn andere Zentralbanken diesen Weg eingeschlagen haben. "Es ist angemessen, dass Japan die derzeitige Lockerung der Geldpolitik geduldig fortsetzt", sagte Kuroda bei einer Pressekonferenz.

China kündigt bei US-Strafzöllen unmittelbare Gegenmaßnahmen an

Im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Regierung in Peking "unmittelbare" Gegenmaßnahmen angekündigt, sollte Washington wie angedroht Strafzölle auf chinesische Waren verhängen. Der Sprecher des Außenministeriums, Geng Shuang, sagte am Freitag: "Wenn die US-Seite einseitige protektionistische Maßnahmen verhängt und chinesische Interessen schädigt, dann werden wir unmittelbar reagieren und die nötigen Maßnahmen ergreifen, um unsere legitimen Rechte und Interessen zu schützen."

Merkel sieht Erhards Versprechen auf Wohlstand für alle bedroht

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht das mit der Sozialen Marktwirtschaft verbundene Versprechen auf Wohlstand für alle Teile der Bevölkerung in Gefahr. Es gebe "keinen Automatismus, dass die soziale Marktwirtschaft auch in die Zukunft hinein einfach so funktioniert. Denn das Thema Wohlstand für alle ist heute nicht mehr so selbstverständlich", sagte Merkel auf einer Festveranstaltung anlässlich der Einführung der D-Mark vor 70 Jahren.

Schäuble soll im Asylstreit vermitteln - Zeitung

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) soll einem Zeitungsbericht zufolge auf Wunsch der CDU-Spitze im Asyl-Streit zwischen CDU und CSU vermitteln. Die CDU-Führung und Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hätten Schäuble gebeten, in den kommenden Tagen mit der CSU-Führung zu reden, um eine Kompromisslinie auszuloten, schrieb die Rheinische Post unter Berufung auf Angaben aus der CDU-Führung. "Er besitzt auf beiden Seiten Glaubwürdigkeit", hieß es demnach.

Scheuer sorgt sich um "Sein oder Nichtsein" deutscher Autobauer

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sorgt sich angesichts des fortschreitenden Dieselskandals um die Zukunft der deutschen Autoindustrie. "Es geht um das Sein oder Nichtsein der deutschen Automobilbranche für die nächsten Jahrzehnte", sagte Scheuer der Wirtschaftswoche. Er habe zuletzt seinem Ärger Luft machen müssen, "weil es um sehr viele Arbeitsplätze geht", sagte der Verkehrsminister zudem über seine Gespräche mit Daimler-Chef Dieter Zetsche.

Eurozone/Arbeitskosten 1Q +2,0% gg Vorjahr nach +1,4% im 4Q

Eurozone/Löhne 1Q +1,8% gg Vorjahr nach +1,6% im 4Q

Eurozone/Handelsbilanz Apr Überschuss 16,7 Mrd EUR (Vj Überschuss 15,7 Mrd EUR)

