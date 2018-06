Obwohl die Aktienkurse im Jahr 2018 außerordentlich volatil waren, hat sich in den letzten Monaten eine Erholung eingesetzt. Der S&P 500 konnte sich auf das Niveau des Jahresbeginns erholen. Während die Volatilität zeitweise zurückkehren könnte, könnte der Gesamtverlauf des Index und anderer wichtiger globaler Indizes mittelfristig weiter steigen. Marktbedingungen Die Aussichten für die Weltwirtschaft sind derzeit relativ günstig. Sicherlich wird es zu erheblichen Veränderungen kommen, aber die Anleger scheinen die Risiken berücksichtigt zu haben. Damit könnte ein weiterer Aufwärtstrend bevorstehen - auch wenn viele Aktienmärkte mittlerweile nahe an ihren Höchstständen notieren. So dürfte der Inflationsdruck in den USA mittelfristig zunehmen ....

Den vollständigen Artikel lesen ...