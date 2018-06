In den USA begannen die Automobilhersteller in den 1950er Jahren, also fast 70 Jahre vor dem ersten DLP-Pixellicht, in der Fahrzeugfront zwei Sealed-Beam-Scheinwerfer zu verbauen, woraus schließlich Fahrzeuge mit der Umschaltmöglichkeit zwischen Abblend- und Fernlicht entstanden.

Aktuell halten mehr und mehr komplexere Scheinwerfersysteme Einzug in die Autos, wobei LED-Leuchtmittel zunehmend die traditionellen Halogen- und Xenon-Scheinwerfer ablösen. LEDs werden kurzfristig die Xenon-Scheinwerfer komplett verdrängen und langfristig auch die Halogen-Scheinwerfer ersetzen, wenn die Automobilhersteller von statischen Glühlampen auf dynamische wie auch ästhetisch ansprechende LED-Beleuchtung umsteigen.

Blendung und schlechte Sicht bei Nacht

Wie die US-amerikanische "National Highway Traffic Safety Administration" (NHTSA) meldet, geschahen in den USA im Jahr 2015 ungefähr 30 Prozent aller Verkehrsunfälle bei Nacht. IHS Markit gab außerdem bekannt, dass 50 Prozent aller Unfälle in den USA auf Sehschwächen zurückzuführen sind. Infolge der immer älter werdenden Bevölkerung dürfte dieser Anteil steigen.

Nach Angaben der Technischen Universität Darmstadt kommt es bei älteren Fahrern tendenziell zu verschiedenen Arten von Beeinträchtigungen des Sehvermögens. Neben reduzierter Sehschärfe sind hier eine altersbedingte Pupillenverkleinerung und eine langsamere Anpassung an die Dunkelheit anzuführen. Menschen im Alter zwischen 60 und 65 brauchen ungefähr das Doppelte an Helligkeit und Kontrast und verkraften nur die halbe Blendungsbelastung, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...