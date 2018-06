Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den Zentralbanken rückt nun der Handelsstreit zwischen den USA und dem Rest der Welt wieder in den Blick der Märkte. Sollte der Streit eskalieren und die Wirtschaft belasten, droht eine scharfe Korrektur an den Märkten. Wenn nicht, sollten sich die Börsen in luftiger Höhe halten können. Ein schwächerer Euro wirkt dabei tendenziell stützend für den DAX, insbesondere, da er zuletzt nicht wegen politischer Risiken in Italien, sondern einer taubenhaften EZB gefallen ist.

Nach dem gescheiterten G7-Gipfel überrascht es nicht mehr: US-Präsident Donald Trump steht offenbar kurz davor, Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 50 Milliarden Dollar zu verkünden. Peking hat bereits angekündigt, in einem solchen Fall Zölle auf US-Waren in gleicher Höhe zu erheben. Damit nicht genug; am Donnerstag haben die EU-Staaten, in Reaktion auf die verhängten Strafzölle für Stahl und Aluminium, Gegenzölle ab Juli auf US-Produkte im Wert von 2,8 Milliarden Euro beschlossen.

Trump glaubt Handelskrieg gewinnen zu können

Damit droht der von den USA initiierte Handelskonflikt zu eskalieren, mit kaum berechenbaren Konsequenzen für Wirtschaft und Unternehmen. Trump scheint der Meinung zu sein, einen solchen Krieg gewinnen zu können. Ein Blick in die volkswirtschaftliche Literatur legt Anderes nahe: Ein Handelskrieg kennt typischerweise nur Verlierer, die Frage ist einzig, wer am wenigsten verliert. Langfristig wäre das auch für die USA kein befriedigendes Ergebnis.

Genau aus diesem Grund, nämlich der Annahme, dass sich letztlich rationales Denken durchsetzen wird, hat der Handelskonflikt die Börsen bislang nicht größer belastet. Diese These wankt nun, obgleich selbst wenn Trump nun Zölle Richtung China verkünden sollte, nicht davon auszugehen ist, dass die Börsen sofort einbrechen werden. Denn die USA könnten ja jederzeit einen Rückzieher machen, und damit wäre das Thema vom Tisch - so das Kalkül der Börsianer.

Die Stimmung hat sich bislang nicht nachhaltig eingetrübt

Solange sich der Handelskonflikt nicht stärker in den wirtschaftlichen Stimmungsindikatoren oder gar den harten Wirtschaftsdaten widerspiegelt, dürften sich die Aktienmärkte in der Nähe der Rekordhochs halten können. Denn abgesehen vom Handelskonflikt sind die Aussichten an den Börsen nicht schlecht. Wegen der guten Verfassung der US-Wirtschaft glaubt die US-Notenbank es sich leisten zu können, die Leitzinsen im laufenden Jahr noch zwei Mal anzuheben. Das hat sie diese Woche mehr oder weniger angekündigt.

In Europa läuft es zwar nicht ganz so gut, eine Rezession droht jedoch nicht. Diese Einschätzung dürften die am kommenden Freitag anstehenden europäischen Einkaufsmanagerindizes stützen. Im Konsens wird für den Index des verarbeitenden Gewerbes ein Rückgang auf 55 nach 55,5 Punkten erwartet. Damit würde sich der Index zwar weiter abschwächen, bliebe aber komfortabel im expansiven Bereich. Ähnlich sieht das Bild für den Service-Index aus.

Höhenflug des Euro scheint gestoppt

Einer der Hauptgründe für die sich abschwächenden Daten ist die Stärke des Euro. Dessen Höhenflug scheint nun aber gestoppt. Und glücklicherweise nicht wegen politischer Unsicherheiten in Italien - die Wellen haben sich nach den beschwichtigenden Aussagen des neuen Finanzministers Giovanni Tria geglättet -, sondern wegen der taubenhaften Geldpolitik der EZB. Die Währungshüter wollen zwar bis zum Jahresende ihr Wertpapierkaufprogramm beenden, haben aber angekündigt, die Leitzinsen bis mindestens Mitte 2019 nicht zu erhöhen.

Wie geht es nun weiter an den Börsen? Gemäß dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt, würde wohl selbst bei einer Eskalation des Handelsstreits der DAX nicht unmittelbar einbrechen. Nach der Rally der vergangenen beiden Wochen von 12.600 auf nun über 13.000 Zähler wirkt der Index allerdings technisch überkauft. Eine Korrektur ist überfällig, nachdem die meisten Shorts im Markt in der Zwischenzeit geschlossen sein dürften.

Solange sich der DAX über der 200-Tagelinie bei 12.770 Punkten hält, wäre eine Korrektur als harmlos einzustufen. Aber selbst wenn die Trendlinie unterschritten wird, wie dies in den vergangenen Wochen immer wieder der Fall war, wäre grundsätzlich nichts verloren, zumindest solange sich die wirtschaftlichen Rahmendaten nicht nachhaltig eintrüben. Ob dies so sein wird oder nicht, liegt ganz in den Händen der Politiker bzw besser gesagt eines Politikers.

