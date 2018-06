Indien kämpft mit verheerenden Wasserproblemen. Sinkende Grundwasserpegel bedrohen das Leben der Bevölkerung.

Wasserknappheit und schlechte Wasserqualität bedrohen einem Bericht zufolge viele Millionen Leben in Indien. Derzeit litten 600 Millionen Inder unter hohem bis extremem Wassermangel, heißt es in dem Bericht des staatlichen Think Tanks Niti Aayog. Rund 200.000 Menschen sterben jährlich, weil sie keinen ...

