Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Tarifkommissionen aller Bereiche der Fluggesellschaft Eurowings sind in Düsseldorf zu einer gemeinsamen Konferenz zusammengekommen, zu der die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) eingeladen hatte. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: "Erstmalig in der jüngeren deutschen Luftfahrtgeschichte sind Angestellte der Verwaltung, Luftfahrzeugtechniker, Flugbegleiter und Piloten in derselben Gewerkschaft organsiert und haben eine Zusammenarbeit vereinbart", betont Robert Hengster, bei ver.di zuständig für Luftverkehr. ...

