Im Streit mit der Union verhärten sich die Fronten zusehends. Angela Merkel muss einige Faktoren beachten, die eine Schlichtung so schwierig machen.

Am Donnerstag schwang das Pendel für Bundeskanzlerin Angela Merkel in die andere Richtung: In der Sitzung der CDU-Bundestagsabgeordneten gab es breite Unterstützung für ihre Position im Flüchtlingsstreit mit der CSU. Dabei hatte sie am Dienstag in der gemeinsamen Unions-Fraktionssitzung mit der CSU noch ein orchestriertes Scherbengericht ihrer Gegner über sich ergehen lassen müssen.

Niemand verteidigte ihre Position gegen die CSU-Forderungen, in anderen Ländern registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Nur einmal ergriff Merkel selbst das Wort und sagte, dass sie sehr wohl ihre Verantwortung für die CDU und die Union sehe.

Als Kanzlerin habe sie aber auch eine Verantwortung für Deutschland - und für Europa. Das müsse sie in ihre Überlegungen einbeziehen. Dann lehnte sie erneut nationale Alleingänge ab. Aber weil sie nicht ausführlich erklärte, warum dies der richtige Weg sein soll, löste dies auch in der CDU breite Unzufriedenheit aus.

Das Umfeld Merkels ist derzeit bemüht, das Handeln der Kanzlerin zu erklären. Zudem hat Merkel bei diversen Auftritten in den vergangenen Tagen zumindest punktuell ihre Position zu erklären versucht - zuletzt dann ausführlich am Donnerstag.

Die Regeln

Merkel hat betont, dass auch sie sich an die europäischen Regeln halten wolle, "also an das, was die Dublin-Regelungen beinhalten". Das beinhaltet, Asylbewerber in das Land zurückzusenden, in dem sie beim Eintritt in die Europäische Union zuerst registriert wurden. Dies ist also gar nicht strittig. Es geht ausschließlich um die Frage, ob die Personen schon an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden sollen oder erst nach der Aufnahme in eine deutsche Auffangstelle.

Denn die Zurücksendung nach der Dublin-Vereinbarung ist längst Praxis in Deutschland: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) stellte nach eigenen Angaben vom 1. Januar bis 30. April dieses Jahres 21.523 Übernahmeersuchen an andere EU-Staaten aus.

In 14.652 Fällen stimmten die Mitgliedstaaten der Übernahme auch zu. 3178 Personen wurden in diese Länder zurückgesandt. Auch deshalb findet Merkel es unnötig, in einem 63 Punkte umfassenden "Masterplan Migration" auf diesen einen strittigen Punkt zu bestehen.

Der Gipfel

Merkel argumentiert seit Wochen und Monaten, dass sie auf Fortschritte für ein gemeinsames EU-Asylsystem beim EU-Gipfel Ende Juni hinarbeitet. Sie will sich deshalb von der CSU nicht einen aus ihrer Sicht als künstlich angesehenen Zeitplan aufdrücken lassen.

Denn die Zahl der an der deutschen Grenze ankommenden Flüchtlinge und Migranten sinkt ohnehin. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte einen weiteren EU-Gipfel am 20. September an, bei dem die Grenzschutzagentur Frontex massiv ausgebaut ...

