Bodelshausen (ots) - Für die kommende Herbst/Winter 2018/2019 Image-Kampagne kooperiert Marc Cain mit dem New Yorker Street-Art-Künstler "DAIN".



Exklusiv für Marc Cain hat DAIN einzigartige und außergewöhnliche Kunstwerke in seiner für ihn typischen Collagentechnik erschaffen. Sie bilden die Kulisse für das Kampagnenshooting und setzen die Kollektion von Marc Cain Sports perfekt in Szene.



Geboren und aufgewachsen in Brooklyn, New York, gilt DAIN als einer der einflussreichsten Künstler der New Yorker Street-Art-Bewegung. DAINs faszinierende Portraits gehören seit Jahren zur visuellen Landschaft von NYC. Das Markenzeichen seiner Bilder ist ein auslaufender Kreis, der um ein Auge gesprayt ist. Seine Liebe zum alten Hollywood-Glamour der 40er und 50er Jahre zieht sich als ein roter Faden durch seine Arbeiten. Er verbindet den Schwarz/Weiß Stil mit den bunten Symbolen und ausdrucksstarken Formen der New Yorker Street-Art. Seine Arbeiten wurden bereits in Ausstellungen rund um die Welt gezeigt: New York, Miami, Chicago, Portland, Montreal, Rom, London und Paris.



