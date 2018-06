Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Uniper auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die in diesem Jahr bislang starken Kurszuwächse bei Aktien von Stromversorgern überraschten angesichts deutlich gestiegener Strompreise nicht, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Für Verbund, Fortum und EDF wären sogar noch positivere Kursreaktionen gerechtfertigt./ajx/edh Datum der Analyse: 14.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000UNSE018