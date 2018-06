Die USA erheben künftige neue Zölle auf bestimmte chinesische Produkte. Das kündigte US-Präsident Donald Trump am Freitag an.

Die neuen Zölle sollen 25 Prozent betragen. Damit macht Trump im Handelsstreit bereits früher geäußerte Drohungen wahr. Zugleich veröffentlichte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer eine Liste mit insgesamt 1.102 betroffenen chinesischen Produkten und Produktgruppen. Trump begründete seinen Schritt erneut mit "unfairen" Praktiken Chinas bei der Akquise von Know-How und Technologie.

Die Beziehung zu China sei ihm dennoch wichtig. "My great friendship with President Xi of China and our country's relationship with China are both very important to me", so Trump. In der Vergangenheit hatte er sich bereits ähnlich geäußert.