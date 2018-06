- Termine vom 25. Juni bis 1. Juli - === M O N T A G, 25. Juni 2018 01:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 14./15. Juni *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Juni 10:00 DE/Baader Wertpapierhandelsbank AG, HV, München 10:00 DE/Tele Columbus AG, HV, Berlin 11:00 DE/Windeln.de SE, HV, München *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai 16:00 RU/Fußball-WM Gruppe A: Saudi-Arabien - Ägypten, Wolgograd 16:00 RU/Fußball-WM Gruppe A: Uruguay - Russland, Samara 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe B: Iran - Portugal, Saransk 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe B: Spanien - Marokko, Kaliningrad D I E N S T A G, 26. Juni 2018 *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Mai 10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV, München *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex April *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni 16:00 RU/Fußball-WM Gruppe C: Australien - Peru, Sotschi 16:00 RU/Fußball-WM Gruppe C: Dänemark - Frankreich, Moskau 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe D: Nigeria - Argentinien, St. Petersburg 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe D: Island - Kroatien, Rostow am Don M I T T W O C H, 27. Juni 2018 *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, HV, Frankfurt 11:00 LU/Grand City Properties SA, HV, Luxemburg *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 12:00 DE/Bundesgerichtshof, Urteil zu Ermittlung der Bewertungsreserve in der Lebensversicherung, Karlsruhe 13:00 LU/Aroundtown SA, HV, Luxemburg *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai 16:00 RU/Fußball-WM Gruppe F: Mexiko - Schweden, Jekaterinburg 16:00 RU/Fußball-WM Gruppe F: Südkorea - Deutschland, Kasan *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 18:15 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Peterson Institute for International Economics, Boston 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe E: Serbien - Brasilien, Moskau 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe E: Schweiz - Costa-Rica, Nidschi Nowograd D O N N E R S T A G, 28. Juni 2018 *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juli *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 2Q, Stockholm *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Regierungserklärung im Bundestag zum bevorstehenden Europäischen Rat, Berlin *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Juni *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Juni (vorläufig) 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Juni 10:00 DE/Bauer AG, HV, Schrobenhausen 10:00 DE/MBB SE, HV, Berlin 10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV, Hamburg 10:00 DE/Va-Q-Tec AG, HV, Würzburg *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Juni 10:30 DE/Singulus Technologies AG, HV, Frankfurt *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/BIP 1Q (3. Veröffentlichung) 16:00 RU/Fußball-WM Gruppe H: Japan - Polen, Wolgograd 16:00 RU/Fußball-WM Gruppe H: Senegal - Kolumbien, Samara 16:45 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Ascension Health Management Annual Conference, St. Louis 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe G: Panama - Tunesien, Saransk 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe G: England - Belgien, Kaliningrad *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q, Beaverton *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Juni *** - DE/Stellenindex BA-X Juni *** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 29.6.), Brüssel - GB/Covestro AG, Capital Markets Day, London F R E I T A G, 29. Juni 2018 *** 01:50 JP/Industrieproduktion Mai *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Juni (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Mai *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juni *** 10:30 GB/BIP 1Q (3. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Juni (Vorabschätzung) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juni *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juni (2. Umfrage) S A M S T A G, 30. Juni 2018 *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Juni 16:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: 1. Gruppe C - 2. Gruppe D, Kasan 20:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: 1. Gruppe A - 2. Gruppe B, Sotschi S O N N T A G, 1. Juli 2018 16:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: 1. Gruppe B - 2. Gruppe A, Moskau 19:10 DE/ZDF, Sommerinterview mit Bundeskanzlerin Merkel, Berlin 20:00 RU/Fußball-WM Achtelfinale: 1. Gruppe D - 2. Gruppe C, Nischni Nowograd - EU/Rat der Europäischen Union, Österreich übernimmt den Vorsitz (bis 31. Dezember) ===

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.