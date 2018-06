Huya Inc. IPO $HUYA legt an einem Tag 13% zu - so können Sie davon profitieren

Huya In. WKN: A2JL12 ISIN: US44852D1081Trendbetrachtung auf Basis 1 Monat:HUYA Inc. betreibt Spiele auf Live-Streaming-Plattformen in der Volksrepublik China. Die Plattformen, erlauben eine Interaktion von Sender und Zuschauer während des Live-Streamings.Das Unternehmen bietet zudem Werbung sowie Online-Spiel-bezogene Dienstleistungen. Zum 31. Dezember 2017 umfasste der Live-Streaming-Content rund 2.600 Spiele, darunter Spiele für Mobilgeräte, PCs und Konsolen.Die Aktie wurde am 11 Mai 2018 an der Börse zum Handeln zugelassen und seitdem geht es steil nach oben - über 100% in einem knappen Monat! Der erste gehandelte Preis lag bei 15 US-Dollar und allein gestern hat die Aktie 13% zugelegt und konnte die 47.50 US-Dollar Marke erreichen. Dabei ist ebenso das ansteigende Volumen an den grünen Keren zu beachten, was als erhöhtes Interesse bei den Anlegern gedeutet werden könnte.ExpertenmeinungAuf Grund des extremen Anstiegs in der kurzen Zeit wäre erstmal Geduld gefragt. Sollte die Aktie korrigieren und dann eine gewisse Zeit konsolidieren, könnte der Wert erneut interessant werden. Die Quartalszahlen werden erst am 04 September veröffentlicht und bis dahin könnten sich jedoch Trading-Chancen ergeben.Derzeit habe ich keine offene Position mehr in diesem Wert.Aussicht: BULLISCH Autor: Silviya Marinska by www.ratgebergeld.at