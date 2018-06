US-Staatsanleihen sind am Freitag mit weiteren Kursgewinnen in den Handel gegangen. Im Gegenzug gingen die Renditen spürbar zurück. Als sicher geltende Anlagen, zu denen auch amerikanische Staatstitel gehören, waren gefragt. Auslöser war die schlechte Stimmung an den Aktienmärkten. Auch in den USA werden die Börsen schwach erwartet.

Grund für die schlechte Börsenstimmung war der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China. Die USA verhängten am Freitag Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden US-Dollar. China kündigte an, umgehend mit Maßnahmen in gleicher Größenordnung zu reagieren. Ein ausgemachter Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt würde die globale Wirtschaft hart treffen.

Zweijährige Anleihen lagen unverändert auf 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,55 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,78 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gewannen 8/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,90 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 16/32 Punkte auf 101 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,03 Prozent./bgf/jsl/fba

AXC0179 2018-06-15/15:10