Wien (www.fondscheck.de) - Können Risiken von Kapitalanlagen effektiv neutralisiert werden? "Ja, indem man sie erst gar nicht hat", beantwortet Rolf Klein die Frage selbstbewusst, so die Experten von "FONDS professionell".Worauf Klein anspiele, der gemeinsam mit seinem Kollegen Lothar Koch die Geschicke des erst am 1. Februar 2017 aufgelegten Target - European L/S (ISIN LU1315190873/ WKN A14295) lenke, sei die Tatsache, dass der als reiner Aktienfonds aufgelegte Produktnovize mit einer Long/Short-Strategie ausschließlich in europäische Small- und Mid Cap-Werte investiere und damit eventuelle Risiken aus Investments in Anleihen, Rohstoffe und Fremdwährungen, wie sie etwa die meisten Multi-Asset-Fonds aufweisen würden, ausschließe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...