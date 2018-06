Münster (ots) - Sie sind die Schönsten auf dem Land: Viele Bauprojekte auf dem Land sind ausgesprochen gelungen und eine echte Augenweide. Der große Charme und der unverwechselbare Reiz unserer Kulturlandschaft entstehen nicht zuletzt durch die Schönheit der Höfe und ihrer Gebäude und Gärten. Der Deutsche Landbaukultur-Preis würdigt diese besondere Leistung von Bauherren und ihren Architekten. Die Bewerbungsfrist für die aktuelle Ausschreibung endet am 7. September 2018. Schirmherrin des Wettbewerbs ist Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner; sie wird den Preis im Frühjahr 2019 in Berlin übergeben.



Der Deutsche Landbaukultur-Preis, bundesweit im zweijährigen Rhythmus ausgeschrieben, gehört zu den wichtigsten und höchstdotierten Preisen in diesem Architektursegment. Bewerben können sich Bauherren, die in Zusammenarbeit mit Architekten und/oder Landschaftsarchitekten landwirtschaftliche Gebäude, Gebäudeteile und/oder Außenanlagen in Deutschland neu errichtet oder umgebaut haben.



Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert und wird in zwei Kategorien vergeben: - Neue Gebäude, Gebäudeteile und/oder Außenanlagen sowie - Umbauten oder Umnutzungen von Altgebäuden, Gebäudeteilen oder Außenanlagen.



Das können hervorragend gestaltete Wohnhäuser, Ställe, Scheunen und Verkaufsräume oder auch Ferienwohnungen und Gärten sein. Die Bewerbungsunterlagen lassen sich mit wenigen Klicks von der Webseite herunterladen: www.landbaukultur-preis.de. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 7. September 2018 (Posteingang).



