=== S A M S T A G, 16. Juni 2018 12:00 RU/Fußball-WM Gruppe C: Frankreich - Australien, Kasan 15:00 RU/Fußball-WM Gruppe D: Argentinien - Island, Moskau 18:00 RU/Fußball-WM Gruppe C: Peru - Dänemark, Saransk 21:00 RU/Fußball-WM Gruppe D: Kroatien - Nigeria, Kaliningrad S O N N T A G, 17. Juni 2018 14:00 RU/Fußball-WM Gruppe E: Costa-Rica - Serbien, Samara 17:00 RU/Fußball-WM Gruppe F: Deutschland - Mexiko, Moskau 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe E: Brasilien - Schweiz, Rostow am Dom M O N T A G, 18. Juni 2018 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Juni 14:00 RU/Fußball-WM Gruppe F: Schweden - Südkorea, Nischni Nowograd *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:00 RU/Fußball-WM Gruppe G: Belgien - Panama, Sotschi 18:25 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Keynote auf der Veranstaltung "Finanzplatz Deutschland 2030 - Vision, Strategie, Maßnahmen!" des unternehmerischen Berufsverbandes Wirtschaftsforum der SPD, Berlin *** 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Antrittsbesuch des neuen italienischen Ministerpräsidenten Conte, Berlin 19:00 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) beim Rotary Club of Savannah 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe G: Tunesien - England, Wolgograd *** 21:00 PT/EZB, Geldpolitisches Forum (bis 20.6.), Eröffnung durch EZB-Präsident Draghi, Sintra 22:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Veranstaltung der Federal Reserve Bank of New York *** - DE/CSU-Parteivorstand, Beratung über Asylpolitik, München - DE/Volkswagen AG (VW), AR-Sitzung, Wolfsburg - DE/Deutsche Börse AG, Erstmalige Berechnung der "Schattenindizes" MDAX, SDAX, TecDAX im Zuge der Reform der DAX-Indexfamilie ab 24.9., bei der die Zahl der Mitglieder im MDAX auf 60 (50), im SDAX auf 70 (50) steigt und die Trennung von Classic- und Tech-Segment aufgehoben wird - DE/Capsensixx AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai und Hongkong geschlossen - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: MDAX + NEUAUFNAHME - Delivery Hero - Puma - Scout24 + HERAUSNAHME - Alstria Office - Krones - Stada TecDAX + NEUAUFNAHME - Siemens Healthineers + HERAUSNAHME - Aumann SDAX + NEUAUFNAHME - Alstria Office - Aumann - DWS - Hellofresh - Krones + HERAUSNAHME - bet-at-home - Delivery Hero - Diebold Nixdorf - Puma - Scout24 ===

