Unter dem Titel rbb QUEER präsentiert das rbb Fernsehen erstmals eine eigene Filmreihe jenseits der Hetero-Norm: großes Kino mit Liebesgeschichten, Coming-of-Age-Filmen und Beziehungsdramen. Vom 19. Juli bis 13. September 2018 laufen immer donnerstags kurz vor Mitternacht neun queere Filme, sieben davon als TV-Erstausstrahlung.



rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus: "Queere Themen sind in unserem Programm in vielen Sendungen präsent und gehören zum Alltag. Es ist schon überraschend, dass wir das erste dritte Programm sind, das so eine Filmreihe sendet."



Björn Koll, Geschäftsführer der Edition Salzgeber, erklärt: "Der rbb nimmt mit der Programmierung von rbb QUEER eine Vorreiter-Rolle unter deutschen TV-Sendern ein. Wir freuen uns sehr über diesen Schritt - auch, aber nicht nur, weil wir mit sieben unserer Filme vertreten sind - und wünschen uns, dass dem Beispiel des rbb viele weitere Sender folgen werden. Queere Figuren und ihre Geschichten sind nicht nur im Kino, sondern auch im deutschen Fernsehen noch immer stark unterrepräsentiert." Das belegen auch die Zahlen der QUEERmdb, der Online-Datenbank für queere Medien im deutschsprachigen Raum. Danach liegt der bisherige Anteil von queeren Filmen an allen ausgestrahlten Spielfilmen 2018 im Durchschnitt bei lediglich 1,5%.



Unmittelbar vor jeder Ausstrahlung moderiert rbb-Filmexperte Knut Elstermann die cineastischen Highlights an und liefert Hintergrundinformationen zu ihrer Entstehung und Rezeption.



Queeres Leben in Nordengland, New York und Brandenburg Den Auftakt macht am 19. Juli um 23.55 Uhr der Publikumshit "God's Own Country" aus dem Jahr 2017. Das preisgekrönte englische Drama von Regisseur Francis Lee erzählt vom harten Leben in der englischen Provinz und von der Liebe zweier Männer. "God's Own Country" hatte seine Weltpremiere beim Sundance Film Festival, wo der Film mit dem Regiepreis ausgezeichnet wurde.



Mit der multikulturellen Liebesverwicklungs- und Coming-Out-Geschichte "Sascha" (26. Juli, 23.55 Uhr) und dem niederländischen Jugendfilm "Jongens" (23. August, 23.45 Uhr) sind zwei Coming-of-Age-Filme in der Reihe vertreten - ein Genre, das mit seinem prägenden Motiv der Identitätssuche noch immer besonders wichtig für das queere Kino ist.



Zudem finden sich drei vielfach preisgekrönte Beziehungsdramen in der Auswahl: In "Keep the Lights On" (9. August, 23.55 Uhr) erzählt Regisseur Ira Sachs von der leidenschaftlichen Liebe zwischen einem jungen Filmemacher und einem Anwalt im New York der 1990er Jahre und wurde dafür u. a. mit dem Teddy Award der Berlinale ausgezeichnet, dem international wichtigsten queeren Filmpreis.



Der britische Kultregisseur Peter Strickland skizziert in "Duke of Burgundy" (30. August, 23.45 Uhr) die Beziehung zwischen zwei Schmetterlingsforscherinnen als SM-Rollenspiel und subtiles Psychodrama. "Im Namen des..." (16. August, 23.55 Uhr) zeigt in poetischen Bildern einer sommerlichen Dorfidylle das Gewissensdrama eines katholischen Priesters auf dem polnischen Land, der verzweifelt gegen seine Gefühle ankämpft. Regisseurin Malgorzata Szumowska wurde dafür ebenfalls mit dem Teddy Award (2013) ausgezeichnet.



Die Filmreihe setzt auch einen Schwerpunkt auf Filme aus Brandenburg: Die lesbische Viereckromanze "Frauensee" (2. August, 23.50 Uhr) von Zoltan Paul spielt in Lindow am Gudelacksee. "Stadt Land Fluss" (6. September, 23.45 Uhr) von Benjamin Cantu erzählt die Liebesgeschichte zweier Auszubildender in einem Agrarbetrieb in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal, 60 km südlich von Berlin.



Den Abschluss der Reihe bildet am 13. September um 23.45 Uhr Abdellatif Kechiches sinnliches Meisterwerk "Blau ist eine warme Farbe" (2013), das mit der Goldenen Palme von Cannes ausgezeichnet wurde.



"Save the Date": 12. Juli



Am 12. Juli lädt der rbb zu einer queeren Sommernacht mit der Vorführung des Eröffnungsfilms "God's Own Country" ein. Dort wird es auch die Gelegenheit für Interviews mit rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus und Moderator Knut Elstermann zu rbb QUEER geben. Details zum Termin folgen in Kürze.



rbb QUEER - Die Filme im Überblick



Donnerstag, 19. Juli , 23.55 Uhr "God's Own Country" (Erstausstrahlung) GB 2017, Regie: Francis Lee, Darsteller: Josh O'Connor, Gemma Jones



Das Leben des 24-jährigen Johnny ist karg und einsam. Er wohnt und arbeitet auf einer Schafsfarm im Norden Englands. Zwischen ihm, seinem Vater und der Großmutter fallen nur wenige, grobe Worte. Um seine Frustration zu betäuben, betrinkt er sich abends im nahe gelegenen Pub und hat unverbindlichen Sex mit jungen Männern. Doch dann kommt der Saisonarbeiter Gheorghe aus Rumänien auf die Farm.



Donnerstag, 26. Juli, 23.55 Uhr



"Sascha" D 2010, Regie: Dennis Todorovic, Darsteller: Sascha Kekez, Tim Bergmann



Während Saschas Mutter noch von der Konzert-Karriere ihres Sohnes träumt, fällt Sascha aus anderem Grund aus allen Wolken: sein geliebter Klavierlehrer teilt ihm mit, dass er die Stadt verlässt. Das bricht Sascha das Herz, und die einzige, mit der er darüber sprechen kann, ist seine beste Freundin Jiao, denn als Sohn ex-jugoslawischer Gastarbeiter lebt man auch in Deutschland selten geoutet.



Donnerstag, 2. August 2018, 23.50 Uhr



"Frauensee" (Erstausstrahlung) D 2012, Regie: Zoltan Paul, Darstellerinnen: Nele Rosetz, Therese Hämer



Ein sonnendurchflutetes Wochenende im Spätsommer. Rosa, Fischwirtin und Naturwächterin auf drei malerischen Seen im brandenburgischen Hinterland, besucht ihre Geliebte Kirsten, eine erfolgreiche Architektin. Rosa will endlich Sicherheit in ihrer Beziehung, Kirsten sich alles offen halten. Wieder einmal ersetzt der Sex das klärende Gespräch. Dann greift Rosa zwei junge Mädchen aus Berlin auf.



Donnerstag, 9. August 2018, 23.55 Uhr



"Keep the Lights On", OmU (Erstausstrahlung) USA 2012, Regie: Ira Sachs, Darsteller: Thure Lindhardt, Zachary Booth



Über eine Telefon-Dateline lernt der Filmemacher Erik Ende der 1990er den jungen Anwalt Paul kennen. Nach dem Sex lässt er seine Telefonnummer da. Nach dem zweiten Mal fragt Paul, ob Erik nicht über Nacht bleiben will. Ein paar Wochen später hat Paul seine Freundin verlassen und die beiden ziehen zusammen. Über die nächsten neun Jahre verläuft die Beziehung stürmisch und unvorhersehbar.



Donnerstag, 16. August 2018, 23.55 Uhr



"Im Namen des..." (Originaltitel: "W Imie..."), (Erstausstrahlung) PL 2013, Regie: Malgorzata Szumowska, Darsteller: Andrzej Chyra, Mateusz Kosciukiewicz



Pater Adam übernimmt eine kleine Gemeinde in der polnischen Provinz. Engagiert baut er ein Gemeindezentrum für schwer erziehbare Jungs auf. Angezogen von der Vitalität und dem Charisma des Priesters suchen die Einwohner seine Nähe, ohne zu ahnen, welche Geheimnisse ihn umgeben.



Donnerstag, 23. August 2018, 23.45 Uhr



"Jongens", OmU (Erstausstrahlung) NL 2014, Regie: Mischa Kamp, Darsteller: Gijs Blom, Ko Zandvilet



Ein Sommer in Holland. Der 15jährige Sieger läuft die 100 Meter unter 13 Sekunden. Sein neuer Teamkollege, mit dem er sich auf den Staffelwettkampf vorbereitet, ist der selbstbewusste Marc. Nach dem Training, bei der Abkühlung im See, kommt es völlig überraschend zum Kuss - und plötzlich ist Sieger zum ersten Mal verliebt.



Donnerstag, 30. August 2018, 23.45 Uhr



"Duke of Burgundy" (Originaltitel: "The Duke of Burgundy"), OmU, (Erstausstrahlung) GB 2014, Regie: Peter Strickland, Darstellerinnen: Sidse Babett Knudsen, Chiara D'Anna



In einem alten herrschaftlichen Haus irgendwo in Europa leben die Insektenforscherinnen Evelyn und Cynthia. Ihre Tage laufen immer nach dem gleichen Muster ab: die strenge Cynthia widmet sich ihrer wissenschaftlichen Arbeit, während Evelyn zu entwürdigenden Tätigkeiten abkommandiert wird. Bald wird klar, dass es sich dabei um das alltägliche erotische Ritual eines Liebespaars handelt.



Donnerstag, 6. September 2018, 23.45 Uhr "Stadt Land Fluss" (Erstausstrahlung) D 2011, Regie: Benjamin Cantu, Darsteller: Lukas Steltner, Kai-Michael Müller



Marko ist Auszubildender in einem Agrarbetrieb im Nuthe-Urstromtal, 60 km vor Berlin. Besteht er seine Abschlussprüfung, ist er Landwirt. Ob er das überhaupt sein will, weiß er nicht. Außerhalb der Arbeit hat er wenige Kontakte, die anderen halten ihn für einen Einzelgänger. Aber als Jacob, ein neuer Praktikant, im Betrieb auftaucht, wagt sich Marko langsam aus der Rolle des Außenseiters heraus.



Donnerstag, 13. September 2018, 23.45 Uhr "Blau ist eine warme Farbe" (Originaltitel: "La vie d'Adèle - Chapitres 1 & 2") F/B/E 2013, Regie: Abdellatif Kechiche, Darstellerinnen: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos



Die 17-jährige Adèle ist sich kurz vor Schulabschluss nur sicher, dass sie Lehrerin werden will. Alles Weitere muss noch verhandelt werden. Nach unglücklichen Episoden lernt sie die selbstbewusste lesbische Künstlerin Emma kennen, die allein schon wegen ihrer blauen Haare auffällt. Es ist zunächst Leidenschaft auf den ersten Blick, aus der sich nach und nach eine große Liebe entwickelt.



