Alle zwei Jahre wieder derselbe Konflikt: Die Spiele der WM oder EM werden während der Arbeitszeit ausgetragen. Doch wer die Spiele am Schreibtisch verfolgen möchte, riskiert seinen Job.

Mit dem ersten Anpfiff bei der Fußballweltmeisterschaft hat auch in deutschen Büros eine besondere Zeit begonnen: Während sich mancher präventiv in den Urlaub verabschiedet, um nichts vom Fußballwahnsinn mitkriegen zu müssen, planen andere Arbeitnehmer bang ihre Arbeitszeit an den Tagen mit "wichtigen" Spielen vor.

Wegen der Zeitverschiebung zwischen Mitteleuropa und Russland fallen dieses Mal besonders viele Spiele in die Nachmittagsstunden. Was also tun?

Christoph Kurzböck, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Wirtschaftskanzlei Rödl & Partner, sieht für die meisten Angestellten keinen Anlass zur Sorge: "Wenn der Arbeitgeber es in gewissem Umfang gestattet, mal Mails zu checken oder etwas im Internet nachzusehen, ist das auch während der Fußball-WM so", sagt Kurzböck. Es gelte aber grundsätzlich: "Fußballschauen ist Privatvergnügen, ob das nun ein Deutschlandspiel ist oder ein anderes."

