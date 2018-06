Das amerikanische Fastfood-Unternehmen wird künftig auf Plastikstrohhalme verzichten. Die neuen Halme sollen Ozeane und Wasserlebewesen schonen.

Strohhalme aus Plastik sollen in McDonald's-Filialen im Vereinigten Königreich und Irland künftig tabu sein. Stattdessen soll es dort in allen Restaurants Trinkhalme aus Papier geben, teilte die Fastfoodkette am Freitag mit. Ab September sollen die Änderungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...