1. Platz in der Kategorie "Innovation" für den ersten

schießbaren Nagel aus Holz



Mauerkirchen/Stuttgart (ots) - Die Innovationskraft des BECK

LignoLoc® Holznagel-Systems konnte erneut überzeugen! Die Jury des

alljährlich stattfindenden materialPREISes in Stuttgart testete die

neue Befestigungsmethode und kürte sie mit dem ersten Platz in der

Kategorie Innovation.



Der BECK Fastener Group mit Sitz in Mauerkirchen gelang 2017 eine

weltweite Sensation auf dem Gebiet der Befestigungsmittel. Das BECK

Forschungs-Team entwickelte den ersten magazinierten Nagel aus Holz -

LignoLoc®. Damit verschafft BECK dem traditionellsten aller

Befestigungsmittel - dem Holznagel - ein besonderes Comeback.



Zwtl.: Stoffreine Verbindungen auf Knopfdruck



Die patentierten BECK LignoLoc® Holznägel werden aus heimischem

Buchenholz gefertigt und verfügen über eine Zugfestigkeit im Bereich

von Aluminiumnägeln. Verarbeitet werden sie schnell und ohne

Vorbohren mit LignoLoc® Druckluftnaglern von FASCO Italien, einem

Tochterunternehmen der BECK Fastener Group.



Stoffreine Holzverbindungen mit BECK LignoLoc® Holznägeln können

so in der gleichen Zeit wie Verbindungen mit Metallnägeln hergestellt

werden. Da die LignoLoc® Holznägel beständig gegen Pilzbefall sind,

eignen sie sich auch bestens für Außenanwendungen.



Zwtl.: Maximale Haltekraft durch Holzschweißen



Beim Einschießen verschmelzen die LignoLoc® Holznägel von BECK

perfekt mit dem Umgebungsholz und verbinden sich damit unlösbar.

Dieser Effekt des sogenannten Holzschweißens wurde von

Wissenschaftlern der Universität Hamburg geprüft und bestätigt.



Zwtl.: Vorbildliche Ökologie



Ein wichtiges Highlight sind die umweltfreundlichen Eigenschaften

der BECK LignoLoc® Holznägel. Buchenholz ist ein nachwachsender

heimischer Rohstoff mit kurzen Transportwegen. Im Vergleich zu

Metallnägeln zeichnet sich hier eine positive CO2-Bilanz ab.



Die seit 2017 am Markt erhältlichen LignoLoc® Holznägel der BECK

Fastener Group haben einen Durchmesser von 3,7 mm in Längen von 50

bis 65 mm. Im Sommer 2018 wird das Portfolio um weitere Längen und

Durchmesser und einen weiteren Druckluftnagler erweitert werden.



Zwtl.: [www.beck-lignoloc.com] (http://www.beck-lignoloc.com)



