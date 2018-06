New Gold ist in den vergangenen Tagen zwar wieder etwas stärker geworden. Dennoch dürfte der Wert vor allem die Short-Investoren ansprechen, da die Aktie in allen zeitlich bedeutenden Chart-Dimensionen derzeit einen Abwärtstrend anzeigt. Die Aktie hat sich gerade nach einer Bodenbildung in den vergangenen Monaten nun noch einmal etwas weiter nach unten verabschiedet. Nun könnte es erst dann wieder aufwärts gehen, wenn zumindest ein Gewinn von 8 % auf 2 Euro gelingt. Dann werden die Aussichten ... (Moritz von Betzenstein)

