Berlin (ots) - Im Kampf gegen die Verbreitung des gefährlichen Ebola-Virus in der Demokratischen Republik Kongo unterstützen jetzt auch drei Helferinnen des DRK den laufenden internationalen Hilfseinsatz des Roten Kreuzes in dem afrikanischen Land. "Wir müssen alles tun, um die Ausbreitung dieser hochansteckenden, meist tödlichen Krankheit auf Städte und über die Landesgrenzen hinaus zu verhindern. Ziel ist es, immer einen Schritt voraus zu sein und alles daranzusetzen, die Infektionsprävention sicherzustellen", sagt Ana Liesegang, Gesundheitsexpertin beim DRK. Die Aufgabe der drei entsandten Helferinnen wird es sein, lokales Krankenhauspersonal im Umgang mit hochinfektiösen Patienten zu schulen, die Bevölkerung über Präventionsmaßnahmen aufzuklären und lokale Rotkreuz-Helfer auszubilden.



Die drei Helferinnen - zwei ausgebildete Krankenschwestern und eine Rettungsassistentin - sind bereits in der Hauptstadt Kinshasa angekommen, werden nun in die ländliche Region weiterreisen und dort in dem internationalen Rotkreuz-Team ihre Arbeit aufnehmen. Aktuell werden 66 Ebola-Fälle gezählt, davon sind bereits 28 Menschen gestorben. Die Symptome sind unter anderem Fieber sowie innere und äußere Blutungen.



Seit Ausbruch der Infektionskrankheit hat das Kongolesische Rote Kreuz hunderte Freiwillige mobilisiert und geschult. Zu deren wichtigsten Aufgaben zählt, die Bevölkerung aufzuklären, die lokalen Behörden bei der Bestattung von an Ebola verstorbenen Menschen zu unterstützen sowie bei der Desinfektion von Häusern, der Bereitstellung von Desinfektionsmittel im öffentlichen Raum und der Rückverfolgung der Kontakte von Ebola-Infizierten (contact tracing) mitzuwirken.



Am 8. Mai 2018 hatte die Demokratische Republik Kongo den nunmehr neunten Ausbruch von Ebola (seit 1976) erklärt. Noch am selben Tag richtete die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften eine Task Force ein und entsandte ein Expertenteam in den Kongo.



