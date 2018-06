Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat Uruguay gegen Ägypten mit 1:0 gewonnen. Es war das zweite Spiel der WM-Gruppe A. Lange hatten beide Mannschaften kaum Chancen, erst gegen Ende drehte die Partie auf.

Dabei versagte Uruguays Luis Suárez, der beim FC Barcelona unter Vertrag steht, mehrfach kläglich. In der 74. Minute verschenkte er den schon fast sicheren Siegtreffer, indem er im Sturm zu lange zögerte und sich den Ball von Ägyptens Keeper Mohamed El-Shenawy abnehmen ließ. Danach waren die Urus aber angefixt, José María Giménez traf in der 90. Minute und schließlich für die Südamerikaner verdient. Am Abend spielt noch in WM-Gruppe B Marokko gegen den Iran und Portugal gegen Spanien.