BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat eine Steuergutschrift als Einstieg in eine steuerliche Forschungsförderung vorgeschlagen. Der Verband will eine Steuergutschrift von 10 Prozent für Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung, unabhängig von der Unternehmensgröße, wie der BDI mitteilte.

Mit einer Gehaltsgrenze bis 60.000 Euro Jahresgehalt soll nach den Angaben eine Begrenzung der fiskalischen Wirkung auf maximal 2,5 Milliarden Euro pro Jahr erreicht werden. Förderfähige Kosten seien alle Personalaufwendungen für Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung. Deren Definition und Abgrenzung erfolge nach den internationalen Vorgaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

"Um Arbeitsplätze, Steuersubstrat und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland zu sichern, ist ein Signal zur Förderung von Innovationen dringend notwendig", erklärte die Abteilungsleiterin für Steuern und Finanzpolitik im BDI, Monika Wünnemann. Die Einführung einer solchen Steuergutschrift sei "dafür ein erster wichtiger Schritt".

June 15, 2018 09:29 ET (13:29 GMT)

