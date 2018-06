München (ots) - Der Aufsichtsrat der ADAC SE und Ralf Spielberger sind übereingekommen, dass Ralf Spielberger seine Tätigkeit als Vorstand der ADAC SE im gegenseitigen Einvernehmen beendet. Der Aufsichtsrat der ADAC SE bedauert den Weggang von Ralf Spielberger, wünscht ihm für künftige berufliche Herausforderungen alles Gute und bedankt sich für die gute Zusammenarbeit.



Ralf Spielberger war für den Vorstandsbereich Finanzen und Dienstleistungen der ADAC SE verantwortlich. Dem Vorstand gehören damit aktuell Marion Ebentheuer und Mahbod Asgari an. Über eine Nachfolgeregelung wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.



Über die ADAC SE:



Die ADAC SE ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts. Sie besteht aus 37 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Verlag GmbH & Co. KG. Die Hauptgeschäftsaktivitäten sind mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte mit hohem Qualitätsanspruch. Die Mehrheit an der ADAC SE hält der ADAC e.V. mit einem Anteil von 57,74 Prozent. Weitere Anteile halten die ADAC Stiftung (25,1 Prozent) sowie mehrere ADAC Regionalclubs über Beteiligungsgesellschaften (17,16 Prozent).



