Köln (ots) - COSMO und WDRforyou laden am Samstag, 16. Juni ab 22.30 Uhr zur "Dabke Night" im Rahmen des Festivals Ruhr International 2018 ein. Dabke ist der wichtigste levantinisch-arabische Volkstanz, der gemeinschaftlich getanzt wird. Die erste "COSMO Dabke Night" wird zum Treffpunkt aller, die diese Tradition feiern und hier weiterentwickeln möchten.



In der Bochumer Jahrhunderthalle treten zahlreiche Bands und DJs auf, unter anderem Khaled El Abed, Gesangskoryphäe und einstiger Mitspieler von Omar Suleyman, sowie die zwölfköpfige Band Bar al-Hara und der syrische Rapper Murder Eyez. Für alle, die nicht in Bochum bei der Party dabei sein können, moderiert Siham El-Maimouni die Show live im Radio bei COSMO und zusammen mit Alena Jabarine moderiert sie auch den Facebookstream für COSMO und WDRforyou. Die "Dabke Night" ist auch online bei cosmo-radio.de, wdrforyou.de und in den Mediatheken von ARD und WDR zu verfolgen.



Präsentiert wird der Abend von COSMO dem jungen europäischen Kulturradio, WDRforyou, dem digitalen Angebot für neu ankommende Menschen im Land mit Kanälen auf Facebook und Youtube, sowie dem Festival RUHR INTERNATIONAL, das globale Fest der Begegnung im Ruhrgebiet. 2018 werden KünstlerInnen und Akteure aus Nigeria, Bulgarien, Iran, Nord-Irak, Usbekistan, Portugal, Großbritannien, Russland und vielen weiteren Orten der Welt vertreten sein.



COSMO Dabke Night Jahrhunderthalle Bochum Am 16. Juni 2018 Ab 22:30 Uhr Eintritt frei!



