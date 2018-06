Gold Corp hat am Freitag erneut gewonnen. Die Aktie sattelte zwar nicht allzu viel auf, aber konnte immerhin bei gut 12 Euro ein zweites Mal an eine hohe Hürde klopfen. Die Notierungen steigen ohnehin seit etwa Mitte Februar relativ klar nach oben und befinden sich auf bestem Weg, frühere Zwischenhochs zu überwinden. Gelingt es, 12,50 Euro zu durchkreuzen, dann sei die Aktie in der Lage, auch die nächste Hürde bei 15 Euro zu nehmen, so heißt es. Nach unten sichern zumindest die runden 10 Euro ... (Moritz von Betzenstein)

