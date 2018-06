Baden-Baden (ots) - Montag, 18. Juni 2018 (Woche 25)/15.06.2018



Geänderten Programmablauf beachten!



Tagestipp



18.15 (VPS 18.14) SWR extra Der Fall Kandel vor Gericht



18.30 RP+SR: MENSCH LEUTE



Hobel-Helden Drei Schreiner packen an



BW: MENSCH LEUTE



Die Tier-Retter - Notaufnahme im Stuttgarter Tierheim Erstsendung: 08.06.2016 in SWR BW



(bis 18.45 - weiter wie mitgeteilt)



Dienstag, 19. Juni 2018 (Woche 25)/15.06.2018



Nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatum für SR beachten!



06.00 SR: MENSCH LEUTE



Die Aufmöblerin Vom Ladenhüter zum Traumhaus Erstsendung: 19.09.2016 in SWR/SR



Dienstag, 19. Juni 2018 (Woche 25)/15.06.2018



Nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatum für BW und RP beachten!



07.35 BW+RP: MENSCH LEUTE



Die Aufmöblerin Vom Ladenhüter zum Traumhaus Erstsendung: 19.09.2016 in SWR/SR



Samstag, 23. Juni 2018 (Woche 26)/15.06.2018



Nachgelieferten Untertitel für RP beachten!



18.05 RP: Die SWR-Reportage



Vom Ladenhüter zum Traumhaus Ein Fall für die Homestagerin



Freitag, 29. Juni 2018 (Woche 26)/15.06.2018



Nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatum für SR beachten!



18.50 SR: Wir im Saarland - Saar nur! extra Horst Jost - Langfassung Erstsendung: 09.02.2018 in SR



Samstag, 30. Juni 2018 (Woche 27)/15.06.2018



Beitrag beachten!



17.30 echt gut! Klink & Nett



Nudeln und Maultaschen Erstsendung: 02.04.2016 in SWR BW



Sonntag, 01. Juli 2018 (Woche 27)/15.06.2018



Geänderten Beitrag beachten!



23.15 (VPS 23.14) BW+RP: Krause feiert Harald Schmidt Erstsendung: 01.03.2018 in Das Erste



Dienstag, 03. Juli 2018 (Woche 27)/15.06.2018



Nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatum für SR beachten!



06.30 SR: Wir im Saarland - Saar nur! extra (WH von FR) Horst Jost - Langfassung Erstsendung: 09.02.2018 in SR



Mittwoch, 04. Juli 2018 (Woche 27)/15.06.2018



Geänderten Beitrag beachten!



21.00 (VPS 20.59) Die Knochen-Docs - und wie es weiterging ... Die Geschichten von Jill und Andrea



Mittwoch, 04. Juli 2018 (Woche 27)/15.06.2018



Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!



04.45 (VPS 04.44) BW+RP: Die Knochen-Docs - und wie es weiterging ... (WH) Die Geschichten von Jill und Andrea



Freitag, 06. Juli 2018 (Woche 27)/15.06.2018



Nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatum für SR beachten!



18.50 SR: Wir im Saarland - Saar nur! extra Rund um die Saarschleife Erstsendung: 29.09.2017 in SR



Dienstag, 10. Juli 2018 (Woche 28)/15.06.2018



Nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatum für SR beachten!



06.30 SR: Wir im Saarland - Saar nur! extra (WH von FR) Rund um die Saarschleife Erstsendung: 29.09.2017 in SR



Freitag, 13. Juli 2018 (Woche 28)/15.06.2018



Nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatum für SR beachten!



18.50 SR: Wir im Saarland - Saar nur! extra Ausflug in den Europapark Erstsendung: 17.11.2017 in SR



Dienstag, 17. Juli 2018 (Woche 29)/15.06.2018



Nachgelieferten Untertitel und Erstsendedatum für SR beachten!



06.30 SR: Wir im Saarland - Saar nur! extra (WH von FR) Ausflug in den Europapark Erstsendung: 17.11.2017 in SR



Mittwoch, 25. Juli 2018 (Woche 30)/15.06.2018



Geänderten Programmablauf beachten!



02.15 (VPS 02.14) Mammon: Opfer (Mammon: Offeret) Dreiteiliger Spielfilm Norwegen 2014 Erstsendung: 01.01.2015 in Das Erste Autor: Gjermund S. Eriksen Rollen und Darsteller: Peter Verås____Jon Øigarden Tore Verås____Terje Strømdahl Eva Verås____Ingjerd Egeberg Daniel Verås____Anders T. Andersen Andreas Verås____Alexander T. Rosseland Vibeke____Lena Kristin Ellingsen Frank Mathiesen____Nils Ole Oftebro Inger Marie____Anna Bache-Wiig Chefredakteur Holst____Vidar Sandem Leiterin Ökokrim____Andrine Sæther Sportredakteur Bakke____Andreas Cappelen Åge Haugen____Hallvard Holmen und andere Musik: Martin Horntveth Kamera: Jon Anton Brekne Folge 1/3



04.05 (VPS 03.40) Mord mit Aussicht (WH) Lovehotel Traube Krimiserie Deutschland 2014 Erstsendung: 25.11.2014 in Das Erste



04.55 (VPS 04.30) BW+RP: Die Kanzlei (WH) Falsche Freunde Fernsehserie Deutschland 2016 Erstsendung: 05.12.2017 in Das Erste



SR: Kanada - Albertas schönste Nationalparks Erstsendung: 15.01.2012 in Das Erste



05.20 SR: aktueller bericht



05.40 BW+RP: Reisetipp Südwest



Radfieber - Von der Eifel an die Mosel Erstsendung: 29.04.2018 in SWR/SR



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



