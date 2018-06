BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Beschluss von US-Strafzöllen gegen China und der angekündigten Vergeltung Pekings fürchtet die deutsche Wirtschaft, in einen beginnenden Handelskrieg hinein gezogen zu werden. "Die deutschen Unternehmen drohen in die Mühlen des Handelsstreits zwischen den USA und China zu geraten. Unsere Unternehmen haben viele Niederlassungen und Engagements in beiden Ländern", erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer.

Dadurch bestehe die Gefahr, dass sie beim Warenverkehr gleich doppelt draufzahlen müssten, warnte der DIHK-Chef. Er mache sich große Sorgen um die Zukunft des weltweiten Freihandels. "Angesichts des Umfangs des jetzt betroffenen Handelsvolumens sind die neuesten Strafzölle eine veritable Bedrohung für den noch andauernden weltwirtschaftlichen Aufschwung", meinte Schweitzer. Er rief die Bundesregierung auf, sich in der Europäischen Union für eine geschlossene Freihandelspolitik stark zu machen.

Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle sollen für eine erste Gruppe von chinesischen Produkten am 6. Juli in Kraft treten. Wie das Amt des US-Handelsbeauftragten mitteilte, umfasst diese erste Gruppe Waren im Wert von rund 34 Milliarden Dollar. Eine weitere Gruppe von Produkten im Wert von etwa 16 Milliarden Dollar soll einer weiteren Überprüfung unterzogen werden.

Trump hat Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus dem Reich der Mitte verhängt. Betroffen sind Produkte im Wert von 50 Milliarden Dollar, wie Trump in Washington mitteilte.

Peking kündigte umgehend an, Zölle im gleichen Umfang auf US-Produkte einzuführen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2018 09:54 ET (13:54 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.